سيارة بي واي دي يانج وانج U8 موديل 2025: مواصفات خارقة وسعرها في السعودية

تدخل شركة بي واي دي سوق السيارات بموديل جديد مذهل، يانج وانج U8 موديل 2025، الذي يأتي بمواصفات خارقة تجمع بين التكنولوجيا المتطورة، الأداء القوي، والتصميم الفاخر. إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين القوة والابتكار، فإن هذه السيارة هي الخيار المثالي. تعرف على مواصفاتها وسعرها في السعودية.

كتب محمد سعد – مواصفات سيارة بي واي دي يانج وانج U8 2025 ، أعلنت شركة بي واي دي الصينية حديثا عن إطلاق علامة تجارية جديدة متخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة، بهدف المنافسة بقوة مع كبرى الشركات الرائدة في هذا المجال، كما جاءت هذه الخطوة من خلال تقديم شركة يانج وانج التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها في سوق السيارات الفاخرة عبر تقديم طرازات متميزة بمواصفات استثنائية، ومنها سيارة بي واي دي يانج وانج U8 موديل 2025 ضنرغج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وفي ظل التوسع الكبير الذي تشهده صناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم تسعى العديد من الشركات إلى تقديم حلول مبتكرة ومواكبة لتطلعات العملاء، وخلال السطور القادمة في هذه المقالة سنتحدث بالتفاصيل الكاملة حول سيارة بي واي دي يانج وانج U8 موديل 2025 بما يشمل التصميم الخارجي المواصفات الداخلية أنظمة الحماية والتقنيات المتطورة التي تجعلها واحدة من أبرز المنافسين في فئتها.

مواصفات المحرك والأداء لسيارة بي واي دي يانج وانج U8 2025

تعتبر مواصفات المحرك والأداء من أبرز العوامل التي تميز السيارات الفاخرة حيث تعكس قوة السيارة وكفاءتها ومدى تفوقها في تقديم تجربة قيادة مميزة،ويعد الجمع بين التقنيات الحديثة والأداء العالي معيارا أساسيا في تصميم السيارات الفارهة لضمان تلبية تطلعات العملاء الباحثين عن التفوق والتميز في القيادة.

مواصفات تفاصيل المحرك 4 محركات كهربائية لكل عجلة محرك منفصل لها قوة المحرك 1197 حصان بعزم دوران 1280 نيوتن متر دوران المحركات 4 اسطوانات سعة البطارية للشحن 49.05 كيلو واط تسارع السيارة تصل الى 100 كم خلال 3.6 ثانية مدى الشحنة 180 كم ويصل الى 1000 كم بوضع cltc سعة المحرك 2 لتر بسعة خزان 75 لتر من الوقود

المواصفات الخارجية والداخلية للسيارة بي واي دي يانج وانج U8 2025

التصميم الخارجي والداخلي للسيارات يعكس شخصية العلامة التجارية واهتمامها بأدق التفاصيل لتقديم تجربة فريدة تجمع بين الأناقة والراحة، ويعد الدمج بين المظهر الخارجي العصري والمساحات الداخلية الرحبة والمتطورة من أبرز العوامل التي تجذب العملاء الباحثين عن التميز.

تعتمد المصابيح الأمامية على تقنية LED مع ميزة التعديل التلقائي لارتفاع الإضاءة.

عند الضغط على غطاء الشحن تظهر إضاءة خاصة تساعد في التعرف على مستوى الشحن بسهولة.

ترتكز السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة على عجلات ألومنيوم بحجم 22 بوصة.

تتميز المقاعد في السيارة بكسوة من الجلد الفاخر،كما تدعم المقاعد بخاصية التدليك والتهوية.

تضم السيارة فتحة سقف بانورامية .

تحتوي السيارة على شاشة عرض للعدادات وأخرى مخصصة للراكب الأمامي وكلتاهما بحجم 23.6 بوصة.

تم تجهيز السيارة بثلاجة عملية للحفاظ على المشروبات باردة أثناء الرحلات.

تدعم السيارة خاصية عرض البيانات على الزجاج الأمامي بحجم 70 بوصة لتوفير معلومات القيادة بشكل واضح وآمن.

للمقاعد الخلفية شاشة ترفيهية بحجم 12.8 بوصة لتلبية احتياجات الركاب.

يوفر النظام الصوتي من Dynaudio تجربة استماع استثنائية بفضل وجود 22 مكبر للصوت.

مثبت سرعة.

12 كاميرا خارجية.

38 جهاز استشعار السلامة.

4 كاميرات داخلية.

سعر سيارة بي واي دي يانج وانج U8 2025

تتوفر السيارة في الاسواق العربية وخصوصا السوق السعودي بسعر 582.390 ريال سعودي.

سيارة بي واي دي يانج وانج U8 موديل 2025 هي الخيار الأمثل لمن يبحث عن الفخامة والأداء القوي مع أحدث التقنيات. لا تفوت فرصة اكتشاف هذا الموديل الرائع المتوفر الآن في السعودية.