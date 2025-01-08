هاتف Xiaomi 13 Pro: تصوير 8K ومقاوم للماء بسعر ومواصفات مميزة

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الرائد Xiaomi 13 Pro الذي يجمع بين الأداء الفائق والتقنيات المتطورة. يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة مذهلة تصل إلى 8K، ويأتي بتصميم مقاوم للماء، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق التصوير والتكنولوجيا المتقدمة. تعرف على أبرز مواصفات الهاتف وسعره.

كتب محمد سعد – كشفت شركة شاومي عن هاتفها الرائد Xiaomi 13 Pro، الذي يأتي بمواصفات قوية تشمل معالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكم، وكاميرات خلفية متطورة بالتعاون مع Leica، مع دعم تصوير فيديو بدقة تصل إلى 8K، كما يتميز الهاتف بمقاومة الماء بمعيار IP68، وبطارية كبيرة بسعة 4820 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، في هذا المقال سوف نستعرض معًا المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi 13 Pro، ونتعرف على أبرز مميزاته وعيوبه حعلشش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف Xiaomi 13 Pro

المواصفات التفاصيل المعالج Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة بتقنية 4 نانو التخزين / الرام 128/256/512 جيجا مع 8/12 جيجا رام الكاميرا ثلاثية خلفية بدقة 50.3 + 50 + 50 ميجابكسل / أمامية بدقة 32 ميجابكسل الشاشة 6.73 بوصة بدقة 1440×3200 مع ثقب صغير نظام التشغيل أندرويد 13 البطارية 4820 مللي أمبير

مميزات هاتف Xiaomi 13 Pro

معالج Snapdragon 8 Gen 2 يقدم أقوى تجربة أداء.

شحن سريع بقدرة 120 واط مع شاحن في العلبة، شحن لاسلكي 50 واط، وشحن لاسلكي 10 واط.

يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K.

الكاميرات الخلفية تقدم أداء ممتاز في التصوير العادي، البورتريه 3.2X، الماكرو، والتصوير الواسع، العدسات متميزة، خاصة العدسة الرئيسية بمستشعر كبير 1 بوصة من سوني بالتعاون مع لايكا.

الشاشة ممتازة بمنحنيات الحواف مع معدل تحديث 120Hz، وتدعم مشاهدة المحتوى الـ HDR بفضل AI Engine الخاص بشاومي.

السماعات الخارجية تدعم الصوت الستيريو وتوفر تجربة صوتية مميزة.

يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة MIUI 14 من شاومي.

الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68.

عيوب هاتف Xiaomi 13 Pro

تصميم الهاتف يسبب سهولة انزلاقه بسبب الظهر السيراميكي، لذا ينصح باستخدام جراب لحمايته.

لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن، وهو ما يُعتبر شائعاً في الهواتف الرائدة.

الوزن ثقيل نسبياً، مع بروز كبير للكاميرا الخلفية.

الهاتف لا يدعم تركيب كارت ميموري، وهذا أمر طبيعي في الهواتف الرائدة.

أداء الكاميرا السيلفي ضعيف كالمعتاد في هواتف شاومي، حيث لا يواكب مستوى الأداء في الهواتف الرائدة.

سعر هاتف Xiaomi 13 Pro

في مصر، تتوفر النسخة بسعة 256 جيجا و12 جيجا رام بسعر حوالي 33,000 جنيه.

في السعودية، تتوفر النسخة بسعة 512 جيجا و12 جيجا رام بسعر 4,000 ريال.

في الإمارات، تتوفر النسخة بسعة 512 جيجا و12 جيجا رام بسعر حوالي 3,500 درهم.

إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الابتكار في التصوير والأداء القوي مع مقاومة للماء، فإن Xiaomi 13 Pro هو الخيار الأمثل. اكتشف الآن المزيج المثالي بين التكنولوجيا والتصميم العصري.