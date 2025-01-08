العربية للطيران تُطلق رحلات جديدة من الشارقة إلى وجهة دولية جديدة

أعلنت شركة العربية للطيران، الرائدة في مجال النقل الجوي منخفض التكلفة، عن إطلاق رحلات جديدة تربط مدينة الشارقة بدولة جديدة، لتوسيع شبكتها الدولية. من المتوقع أن تبدأ الرحلات في موعد قريب، مما يوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين بأسعار تنافسية وتجربة سفر مميزة.

كتب محمد سعد – أعلنت “العربية للطيران”، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إطلاق رحلات جديدة ومباشرة إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا انطلاقاً من الشارقة نووقث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وستبدأ الخدمة الجديدة في 30 يناير (كانون الثاني) الجاري بين مطاري الشارقة الدولي وأديس أبابا الدولي ، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة “العربية للطيران”، إن إضافة أديس أبابا إلى شبكة وجهات “العربية للطيران” المتنامية يؤكد التزام الشركة بتعزيز التواصل ودعم العلاقات الاقتصادية والثقافية بين دولة الإمارات وإثيوبيا، موضحا أنه من خلال توسيع الوجهات انطلاقاً من الشارقة تسعى الشركة إلى تعزيز قطاعي التجارة والسياحة مع الاستمرار في تقديم خيارات سفر مريحة ومعقولة التكلفة لعملاء العربية للطيران.

رحلات جديدة من العربية للطيران تمنحك فرصة استكشاف وجهات دولية بأسعار تنافسية وخدمات مميزة. استعد لحجز رحلتك والانطلاق من الشارقة إلى هذه الوجهة المميزة.