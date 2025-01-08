جامعة الشارقة تعلن عن وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس: أستاذ مساعد وأستاذ مشارك

أعلنت جامعة الشارقة في الإمارات عن توفر فرص عمل لأعضاء هيئة التدريس برتبتي أستاذ مساعد وأستاذ مشارك في مختلف التخصصات الأكاديمية. تُعد هذه الفرصة مثالية للأكاديميين الباحثين عن بيئة تعليمية متطورة ومكانة مرموقة في واحدة من أبرز الجامعات في المنطقة.

كتب محمد سعد – تسعى جامعة الشارقة، من خلال كلية طب الأسنان، إلى تعيين أستاذ مساعد أو مشارك في مجال جراحة الفم للعام الدراسي 2024/2025 . ويأتي هذا التعيين في إطار سعي الكلية لتطوير برامجها التعليمية والبحثية وتحقيق التميز في مجالات التعليم العالي والأبحاث العلمية ززثبي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الغرض من الوظيفة: تبحث كلية طب الأسنان عن مرشح ذو مؤهلات أكاديمية قوية وخبرة مهنية متميزة في جراحة الفم. ويهدف التعيين إلى تعزيز بيئة التعليم العالي، حيث يساهم المرشح الفائز في تطوير البرنامج الأكاديمي والتعليمي للكلية بالإضافة إلى الارتقاء بالأنشطة البحثية والتعاون المتعدد التخصصات ضمن الكلية. كما تسعى الكلية إلى ترسيخ مكانتها ككلية رائدة في منطقة الخليج العربي في مجال طب الأسنان.

المسئوليات والتوقعات الرئيسية: يشمل دور الأستاذ المساعد/المشارك في جراحة الفم مجموعة من المهام الأساسية التي تساهم في تحقيق أهداف الكلية، ومن أبرز هذه المهام:

إلقاء المحاضرات/الندوات: سيكون المعين مسؤولًا عن تدريس المحاضرات والندوات للطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، حيث يتوقع منه تقديم محتوى علمي محدث ومتوافق مع أحدث الاتجاهات في مجال جراحة الفم. الإشراف على الأعمال البحثية: يتعين على المعين الإشراف على الأبحاث العلمية الخاصة بالطلاب في كافة المستويات الدراسية، بما في ذلك الأبحاث الأكاديمية للطلاب في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا. بدء برامج بحثية: يتوقع من المعين قيادة وتحفيز الأبحاث العلمية في مجال جراحة الفم، بدءًا من تطوير برامج بحثية جديدة وصولًا إلى نشر نتائج تلك الأبحاث في مجلات علمية مرموقة. التعاون في الأبحاث متعددة التخصصات: سيتعاون المعين مع فرق بحثية متعددة التخصصات في مختلف المجالات التي تهم الكلية، بما في ذلك الأبحاث التي تتعلق بصحة الفم والأسنان والوجه والفكين. المشاركة في الأنشطة الجامعية والمجتمعية: يتعين على المعين المشاركة الفعالة في الأنشطة الجامعية والمجتمعية، من خلال تقديم محاضرات وورش عمل للمجتمع المحلي أو التعاون مع هيئات تعليمية وصحية أخرى.

المهارات المطلوبة في وظيفة جامعة الشارقة:

يتطلب شغل هذه الوظيفة عدة مهارات أكاديمية ومهنية، أهمها:

القدرة على إقامة مشاريع بحثية: يجب أن يمتلك المتقدم القدرة على تطوير وتنفيذ مشاريع بحثية منتجة في مجال جراحة الفم.

مهارات التواصل: يجب أن يتمتع المتقدم بقدرة عالية على التواصل الشفوي والكتابي، بما يساهم في نقل المعرفة والأفكار الأكاديمية بفعالية.

المؤهلات العلمية: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة بكالوريوس في جراحة الأسنان أو دكتوراه في جراحة الأسنان، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في نفس المجال.

التدريب والخبرة: يجب أن يمتلك المتقدم تدريبًا أكاديميًا وخبرة عملية في الدراسات العليا في مجال جراحة الفم.

الخبرة التدريسية: يتعين أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية في التدريس في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.

السجل البحثي: يجب أن يمتلك المتقدم سجلًا حافلًا بالمنشورات البحثية المتميزة في مجاله الأكاديمي.

المتطلبات المرغوبة: على الرغم من أن الكلية تضع المتطلبات الأساسية المذكورة أعلاه، إلا أن هناك عدد من المهارات والخبرات التي قد تكون مرغوبة في المرشحين، مثل الخبرة في التدريس في بيئات متعددة الثقافات أو الخبرة في التعاون مع مؤسسات أكاديمية أخرى.

مكان العمل:

العمل سيكون في جامعة الشارقة – الحرم الجامعي الرئيسي.

المعايير الوظيفية:

الجنس: متاح للذكور والإناث على حد سواء.

المؤهلات: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة دكتوراه.

الخبرة ذات الصلة: يُفضل أن يكون المتقدم قد حصل على خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال جراحة الفم.

العيش في الإمارات العربية المتحدة: الوظيفة متاحة لجميع الجنسيات، وليس هناك شرط خاص بالإقامة في الإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه الوظيفة فرصة مثيرة للأكاديميين المتخصصين في مجال جراحة الفم للانضمام إلى كلية طب الأسنان بجامعة الشارقة والمساهمة في تطوير التعليم والبحث العلمي في مجال صحة الفم والأسنان.

لمطالعة نص إعلان وظيفة جامعة الشارقة والتقديم اضغط هنا

انضم إلى فريق عمل جامعة الشارقة وكن جزءًا من مؤسسة تعليمية رائدة. سارع بالتقديم الآن لتعزيز مسيرتك الأكاديمية في بيئة تعليمية مميزة.