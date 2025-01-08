تعرف على شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة للوافدين في الكويت

يُعد صرف مكافأة نهاية الخدمة أحد الحقوق الأساسية للعاملين الوافدين في الكويت، وفقًا لقانون العمل الكويتي. ومع ذلك، هناك شروط وضوابط محددة يجب استيفاؤها للحصول على المكافأة. في هذا المقال، نستعرض أبرز الشروط والإجراءات اللازمة لصرف مكافأة نهاية الخدمة للوافدين في الكويت.

كتب محمد سعد – تتفاوت قيمة مكافأة نهاية الخدمة للوافدين في الكويت بناءً على عدد سنوات الخدمة والسبب الذي انتهت الخدمة لأجله، وفي بعض الأحيان يتقاضى الوافد جزءًا من المكافأة، بينما يحصل عليها كاملة في بعض الأحيان، ولا يحصل على شيء في أحيانٍ أخرى حسب قانون العمل الساري خوجتض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة للوافدين في الكويت

توضح القائمة التالية شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة للوافدين في الكويت:

أن لا يكون انتهاء العقد خلال فترة التجربة التي اتفق عليها الطرفان بما يتوافق مع قانون العمل.

عدم ارتكاب العامل لأي من الأفعال التي تحرمه من مكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل الساري.

أن لا يكون انتهاء العقد غير محدد المدة بطلب من العامل قبل مرور ثلاث 3 سنوات من الخدمة.

حالات استحقاق الوافد لمكافأة نهاية الخدمة في الكويت

فيما يلي قائمة تبين حالات استحقاق الوافد لمكافأة نهاية الخدمة في الكويت:

في حالة انتهى العقد بعد اعتبار العامل مفصولًا حكمًا من قبل صاحب العمل نتيجة لانقطاعه العمل دون عذر مقبول لمدة عشرين 20 يوما متفرقة خلال سنة.

إذا انتهى العقد نتيجة لفصل الوافد الذي أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام قانون العمل الساري.

في حالة انتهى العقد نتيجة لفصل الوافد الذي ثبتت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل.

في حالة كان استمرار العامل في العمل يهدد سلامته أو صحته بمقتضى قرار من لجنة التحكيم الطبي في وزارة الصحة.

إذا انتهى العقد غير محدد المدة بعد إخطار الطرف الآخر بالشكل الذي نص عليه قانون العمل الساري في الكويت.

في حالة لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام قانون العمل الساري في الكويت.

في حالة تم إغلاق المنشأة نهائيًا.

إذا أدخل صاحب العمل، أو من ينوب عنه الغش، أو التدليس على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.

في حالة انتهى العقد نتيجة لفصل الوافد الذي حكم عليه نهائيا بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

إذا انتهى العقد نتيجة لفصل الوافد الذي ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل.

في حالة انتهى العقد نتيجة لفصل الوافد الذي وقع منه اعتداء على أحد زملائه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل أو بسبب العمل.

إذا انتهى العقد غير محدد المدة من جهة العامل بعد مرور ثلاث 3 سنوات خدمة أو أكثر مع حصوله على جزء من المكافأة إذا كانت الخدمة أقل من عشرة 10 سنوات.

في حالة قام صاحب العمل باتهام العامل بارتكاب فعل يُعاقب عليه جزائيًا وكان الحكم النهائي ببراءة العامل.

إذا تعرض العامل إلى الاعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه أو بتحريض من أي منهما.

إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرًا مخلًا بالآداب نحو العامل.

في حالة انتهى العقد بوفاة العامل أو ثبوت عجزه عن تأدية عمله أو بسبب مرض استنفد إجازته المرضية.

إذا صدر حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل.

إذا انتهى العقد بعد اعتبار العامل مفصولًا حكمًا من قبل صاحب العمل نتيجة لانقطاعه العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة 7 أيام متصلة خلال سنة.

حالات حرمان الوافد من مكافأة نهاية الخدمة في الكويت

في الحالات التالية يتم حرمات الوافد من مكافأة نهاية الخدمة في الكويت:

إذا تم فصل العامل، بسبب خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.

في حالة فصل العامل، لأنه حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس.

إذا أفشى العامل أسرار خاصة بالمنشأة مما تسبب بخسارة محققة لها أو كان من شأنه أن يتسبب بهذه الخسارة.

في حالة أنهى العامل العقد غير محدد المدة قبل مرور ثلاث 3 سنوات على الخدمة.

حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة للوافدين في الكويت

يبين الجدول التالي طريقة حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة للوافدين في الكويت:

البيان طريقة الحصول على الراتب حساب مكافأة نهاية الخدمة للوافد المكافأة عن أول خمس 5 سنوات العامل يتقاضى الراتب بالساعة أجرة عشرة 10 أيام عن كل سنة من سنوات الخدمة المكافأة عن السنوات التالية لأول خمس 5 سنوات العامل يتقاضى الراتب بالساعة أجرة خمسة عشر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة المكافأة عن أول خمس 5 سنوات العامل يتقاضى الراتب باليومية أجرة عشرة 10 أيام عن كل سنة من سنوات الخدمة المكافأة عن السنوات التالية لأول خمس 5 سنوات العامل يتقاضى الراتب باليومية أجرة خمسة عشر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة المكافأة عن أول خمس 5 سنوات العامل يتقاضى الراتب بالأسبوع أجرة عشرة 10 أيام عن كل سنة من سنوات الخدمة المكافأة عن السنوات التالية لأول خمس 5 سنوات العامل يتقاضى الراتب بالأسبوع أجرة خمسة عشر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة المكافأة عن أول خمس 5 سنوات العامل يتقاضى الراتب بالقطعة أجرة عشرة 10 أيام عن كل سنة من سنوات الخدمة المكافأة عن السنوات التالية لأول خمس 5 سنوات العامل يتقاضى الراتب بالقطعة أجرة خمسة عشر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة المكافأة عن أول خمس 5 سنوات العامل يتقاضى الراتب بالشهر أجرة خمسة عشر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة المكافأة عن السنوات التالية لأول خمس 5 سنوات العامل يتقاضى الراتب بالشهر أجرة شهر كامل عن كل سنة من سنوات الخدمة

الحصول على أجزاء من مكافأة نهاية الخدمة للوافدين

إذا كانت خدمة الوافد أقل من عشر 10 سنوات؛ فإنه يحصل على أجزاء من مكافأة نهاية الخدمة في حالة أنهى العقد غير محدد المدة من جهته، ويكون حساب المكافأة كما هو موضح في الجدول التالي:

طريقة الحصول على الراتب مدة الخدمة طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة العامل يتقاضى الراتب بالساعة الخدمة أقل من ثلاث 3 سنوات لا يحصل الوافد على مكافأة نهاية الخدمة في هذه الحالة العامل يتقاضى الراتب بالساعة الخدمة أكثر من ثلاث 3 سنوات وأقل من خمس 5 سنوات (1/3)×(أجرة عشرة 10 أيام)× عدد سنوات الخدمة العامل يتقاضى الراتب بالساعة الخدمة أكثر من ثلاث 5 سنوات وأقل من عشر 10 سنوات (2/3)×((أجرة عشرة 10 أيام×5)+ (أجرة خمسة عشر 15 يومًا× عدد السنوات التي بعد أول خمس 5 سنوات)) العامل يتقاضى الراتب باليومية الخدمة أقل من ثلاث 3 سنوات لا يحصل الوافد على مكافأة نهاية الخدمة في هذه الحالة العامل يتقاضى الراتب باليومية الخدمة أكثر من ثلاث 3 سنوات وأقل من خمس 5 سنوات (1/3)×(أجرة عشرة 10 أيام)× عدد سنوات الخدمة العامل يتقاضى الراتب باليومية الخدمة أكثر من ثلاث 5 سنوات وأقل من عشر 10 سنوات (2/3)×((أجرة عشرة 10 أيام×5)+ (أجرة خمسة عشر 15 يومًا× عدد السنوات التي بعد أول خمس 5 سنوات)) العامل يتقاضى الراتب بالأسبوع الخدمة أقل من ثلاث 3 سنوات لا يحصل الوافد على مكافأة نهاية الخدمة في هذه الحالة العامل يتقاضى الراتب بالأسبوع الخدمة أكثر من ثلاث 3 سنوات وأقل من خمس 5 سنوات (1/3)×(أجرة عشرة 10 أيام)× عدد سنوات الخدمة العامل يتقاضى الراتب بالأسبوع الخدمة أكثر من ثلاث 5 سنوات وأقل من عشر 10 سنوات (2/3)×((أجرة عشرة 10 أيام×5)+ (أجرة خمسة عشر 15 يومًا× عدد السنوات التي بعد أول خمس 5 سنوات)) العامل يتقاضى الراتب بالقطعة الخدمة أقل من ثلاث 3 سنوات لا يحصل الوافد على مكافأة نهاية الخدمة في هذه الحالة العامل يتقاضى الراتب بالقطعة الخدمة أكثر من ثلاث 3 سنوات وأقل من خمس 5 سنوات (1/3)×(أجرة عشرة 10 أيام)× عدد سنوات الخدمة العامل يتقاضى الراتب بالقطعة الخدمة أكثر من ثلاث 5 سنوات وأقل من عشر 10 سنوات (2/3)×((أجرة عشرة 10 أيام×5)+ (أجرة خمسة عشر 15 يومًا× عدد السنوات التي بعد أول خمس 5 سنوات)) العامل يتقاضى الراتب بالشهر الخدمة أقل من ثلاث 3 سنوات لا يحصل الوافد على مكافأة نهاية الخدمة في هذه الحالة العامل يتقاضى الراتب بالشهر الخدمة أكثر من ثلاث 3 سنوات وأقل من خمس 5 سنوات (1/3)×(أجرة خمسة عشر 15 يومًا)×عدد سنوات الخدمة العامل يتقاضى الراتب بالشهر الخدمة أكثر من ثلاث 5 سنوات وأقل من عشر 10 سنوات (2/3)×((أجرة خمسة عشر 15 يومًا×5)+ (أجرة شهر كامل× عدد السنوات التي بعد أول خمس 5 سنوات))

فهم شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة يضمن حصولك على حقوقك كاملة عند انتهاء عملك في الكويت. احرص على معرفة التفاصيل والتواصل مع الجهات المختصة لضمان تطبيق القانون بالشكل الصحيح.