منحة الندوة العالمية للشباب الإسلامي 2025: فرصة لدعم دراستك في السعودية

تُعلن الندوة العالمية للشباب الإسلامي عن تقديم منحة دراسية مميزة لعام 2025 لدعم الطلاب من مختلف الجنسيات الراغبين في متابعة دراستهم في المملكة العربية السعودية. تغطي المنحة الرسوم الدراسية وتوفر فرصًا تعليمية متقدمة في بيئة أكاديمية مميزة. اكتشف الشروط، المزايا، وكيفية التقديم لهذه الفرصة التعليمية الرائعة.

كتب محمد سعد – منحة الندوة العالمية للشباب الإسلامي 2025 | تدعم دراستك في السعودية وهي فرصة جيدة للطلاب الغير قادرين علي دفع رسوم الدراسة في السعودية للعام 2025 صنلطغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

فقط من خلال منصة المنح العربية والدولية «الفرصة» نقدم فرصة رائعة ألا وهي منحة الندوة العالمية للشباب الإسلامي 2025 | تدعم دراستك في السعودية، لذلك شاهد التفاصيل كاملة والتقديم بالأسفل.

أو: إذا كنت تريد التقديم مباشرة دون قراءة التفاصيل كاملة من هنا.

الدولة

المملكة العربية السعودية : KSA

الجهة المانحة

الندوة العالمية للشباب الإسلامي : WAMY

المرحلة الدراسية

يمكنك التقديم لأحد المراحل الدراسية التالية:

البكالوريوس.

الماجستير.

الدكتوراه.

شرح المنحة

المنح معطاه من منظمة سعودية هدفها رعاية الشباب والنهوض بهم، وذلك يتم من خلال توفير منح دراسية في المملكة العربية السعودية والتي بدورها تدعم الشباب لاستكمال الدراسة هناك مجانا عن طريق دفع الرسوم الدراسية الجامعية. ويُرجي ملاحظة أن المنحة هي منحة خيرية لمساعدة الطلاب على دفع رسوم بعض الجامعات ولا علاقة لها بجلب القبول الجامعي.

الدول المتاحة للتقديم

أفريقيا ( تشاد – الكاميرون – نيجيريا – مصر – السودان – مالي – السنغال – موريتانيا – غينيا كوناكري – النيجر – كينيا – الصومال – جنوب أفريقيا – جيبوتي).

تشاد – الكاميرون – نيجيريا – مصر – السودان – مالي – السنغال – موريتانيا – غينيا كوناكري – النيجر – كينيا – الصومال – جنوب أفريقيا – جيبوتي). آسيا (السعودية – الفلبين – إندونيسيا – تايلاند – بنغلاديش – قيرغيزستان – استراليا).

(السعودية – الفلبين – إندونيسيا – تايلاند – بنغلاديش – قيرغيزستان – استراليا). الشرق الأوسط ( فلسطين – اليمن – العراق).

فلسطين – اليمن – العراق). أوروبا والامريكتين (البوسنة والهرسك – كوسوفو – ألبانيا – تركيا – قبرص الشمالية – البرازيل – الولايات المتحدة الأمريكية – المملكة المتحدة).

التمويل

سوف يتم توفير منح دراسية في المملكة العربية السعودية والتي بدورها تدعم الشباب لاستكمال الدراسة هناك مجانا عن طريق دفع الرسوم الدراسية الجامعية.

شروط التقديم

شروط الالتحاق بمنح الندوة للعام 2025 م 1. تعبئة النموذج الخاص بالمنحة عبر الرابط في موقع الندوة الإلكتروني. 2. الحصول على قبول من جامعة معتمدة عالميا. 3. الحصول على شهادة التوفل أو الآيلتس في اللغة الإنجليزية للدراسة في الدول التي تشترط ذلك. ولا تشمل المنحة الدراسية رسوم دراسة اللغة الإنجليزية. 4. اجتياز المقابلة الشخصية. 5. تكون بداية المنحة من 2025/1/1م. ولمدة عام دراسي واحد مع إمكانية تجديدها سنوياً عند تحقق الشروط وموافقة الندوة على التجديد. 6. التعهد الموثق بتحمل الطالب كافة المصاريف من تذاكر سفر وإعاشة وسكن وغيرها، حيث إن المنحة الدراسية تشمل الرسوم الدراسية فقط. 7. يشترط للمتقدمين على المنح خارج السعودية ويشمل الطلاب المتخرجين من السعودية الحصول على معدل %90 في الثانوية لطلاب البكالوريوس، ومعدل %90 في البكالوريوس لمنح الماجستير، والحصول على معدل %90 في الماجستير لمنح الدكتوراه. 8. المنح داخل السعودية للطلاب المتخرجين من الثانويات السعودية فقط مع شرط الحصول علي معدل: %95 فأكثر في شهادة الثانوية و %90 فأكثر في القدرات و %90 فأكثر في التحصيلي مع تحقق جميع الاشتراطات الأخرى. 9. أن يكون الطالب المتقدم لمنح البكالوريوس من خريجي الثانوية العامة للأعوام الدراسية الثلاثة السابقة لموعد التقديم على منح الندوة. والطالب المتقدم للماجستير أو الدكتوراه من خريجي الأعوام الدراسية الخمسة السابقة لموعد التقديم على منح الندوة. 10. يشترط أن يقدم طالب المنحة ما يثبت حاجته للمنحة من خلال تزكية من جهة معتمدة لدى الندوة أو أحد مكاتبها. 11. لالتزام الجدي بالدراسة والحصول على معدل لايقل عن جيد جداً مرتفع سنويا.ً وتتوقف المنحة متى ما قل المعدل عن ذلك. 12. المشاركة في %90 على الأقل من البرامج التدريبية والمهارية المقدمة لطلاب المنح. 13. المنح متاحة في جامعات الدول التي بها مكاتب للندوة أو الجامعات والجمعيات التي بينها وبين الندوة اتفاقيات فقط. وهي: السعودية، فلسطين، العراق، اليمن، ماليزيا، إندونيسيا، الفلبين، تايلاند، قيرغيزستان، البوسنة والهرسك، كوسوفا، البرازيل، مصر، كينيا، نيجيريا، تشاد، الكاميرون، السنغال، موريتانيا، النيجر، جنوب أفريقيا، مالي، غينيا كوناكري، الصومال، جيبوتي، أوغندا (الجامعة الإسلامية،) بنغلاديش، تركيا، ألبانيا. 14. في حال عدم الترشيح لا يحق للمتقدم على المنح مطالبة الندوة بذكر أي مبررات لعدم الترشيح.

لا تفوّت فرصة الحصول على منحة الندوة العالمية للشباب الإسلامي 2025 التي تفتح لك الأبواب نحو مستقبل تعليمي مشرق في السعودية. سارع بالتقديم الآن!