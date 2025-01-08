الأرصاد تحذر: رياح نشطة وضباب كثيف يسيطران على شمال المملكة

تواصل درجات الحرارة انخفاضها في أجزاء من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل، ويمتد تأثيرها إلى مناطق القصيم والرياض، حيث تتاح الفرصة لتكون الضباب. كما تنشط الرياح السطحية في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.
في تقريره اليومي، أشار المركز إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر تهب من الشمال الشرقي إلى الشرقي بسرعات تتراوح بين 25 و50 كم/ساعة في الجزء الشمالي والأوسط، ومن الجنوب الشرقي إلى الجنوب الغربي بسرعات تتراوح بين 15 و32 كم/ساعة في الجزء الجنوبي، مع ارتفاعات موج تتراوح بين متر ونصف ومترين ونصف.
أما البحر العربي فيشهد حركة رياح سطحية من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعات تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مما يساهم في تكون السحب الرعدية الممطرة فوق الجزء الشمالي والأوسط، ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وقد يصل إلى أكثر من مترين في بعض المناطق.
تعليقات