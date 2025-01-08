الصندوق السعودي يعلن تمويل جسر البسيتين لتقليل الازدحام المروري

في خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتخفيف الاختناقات المرورية، أعلن الصندوق السعودي للتنمية عن تمويل مشروع جسر البسيتين. يُتوقع أن يسهم هذا الجسر بشكل كبير في تسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام في المنطقة، مما يعكس التزام المملكة بدعم مشاريع التنمية في الدول الشقيقة.

كتب محمد سعد – افتتح نائب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، المهندس فيصل بن محمد القحطاني، ممثلًا عن الصندوق، اليوم، مشروع جسر البسيتين في شارع البحرين الشمالي، بتمويل قدره 250 مليون دولار منحتها الحكومة السعودية، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني.

يهدف المشروع الجديد إلى تحسين الحركة المرورية وتقليل الاختناقات في شبكة طرق البحرين، كما يفتح آفاقًا جديدة للفرص الاستثمارية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الصندوق السعودي للتنمية لتعزيز التعاون مع وزارة الأشغال البحرينية لضمان الإنجاز الأمثل لهذا المشروع الحيوي، الذي يعتبر جزءًا مهمًا من البنية التحتية للنقل في البلاد. وقد بدأ الصندوق السعودي للتنمية تعاونه التنموي مع البحرين منذ نحو 48 عامًا، حيث قدم خلال تلك الفترة تمويلات لثلاثين مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، النقل والمواصلات، والبنية الاجتماعية، وذلك عبر قروض تنموية ميسّرة ومنح من المملكة، مما ساهم في تعزيز التنمية المستدامة في البحرين.

مشروع جسر البسيتين يعكس رؤية المملكة في تعزيز البنية التحتية وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين. ترقبوا بدء التنفيذ وانعكاساته الإيجابية على حركة المرور.