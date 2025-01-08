المدينة المنورة تطلق المرحلة الثانية من مشروع مسارات شوران لتطوير البنية التحتية

تمتد المرحلة الثانية من المشروع على مساحة تزيد عن 75,000 متر مربع، وتشمل مسطحات خضراء تبلغ مساحتها 22 ألف متر مربع، إلى جانب مسار دراجات يمتد لـ1,092 متر.

يضم المشروع أيضًا ثلاث مناطق استثمارية وثلاثة مرافق لألعاب الأطفال بمساحة 1,300 متر مربع، ومنطقة للتزلج تبلغ 900 متر مربع، وملعب بمساحة 1,700 متر مربع، وثماني مناطق للجلوس، و220 موقفًا للسيارات منتشرة على امتداد المشروع، منها 15 موقفًا مخصصًا لذوي الإعاقة و40 منحدرًا لخدمتهم. تم أيضًا زراعة 1,750 شجرة و5,900 شجيرة، وتخصيص منطقتين لتحميل وتنزيل الركاب.

أكدت أمانة المدينة المنورة التزامها بإتمام كافة مراحل المشروع الذي يمتد على مساحة تقارب المليون متر مربع، والذي يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات في المرافق العامة والساحات البلدية، مساهمةً في تقديم أفضل الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

يستهدف المشروع أيضًا تنمية منطقة شوران كمركز جذاب للسكن والترفيه والاستثمار، وزيادة المساحات المفتوحة لاستيعاب فرص استثمارية جديدة، بما يعزز الترابط والتنمية الاجتماعية بين سكان المنطقة.