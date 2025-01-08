الحائلي: الهلال بعيد عن البطولات هذا الموسم.. السبب في التفاصيل

أثار رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، جدلًا بتصريحاته حول نادي الهلال، حيث أعرب عن اعتقاده بأن الهلال لن يتمكن من تحقيق أي بطولة هذا الموسم. وأرجع الحائلي ذلك إلى مجموعة من الأسباب التي يرى أنها تؤثر على أداء النادي الأزرق. هذه التصريحات جاءت في سياق المنافسة الشديدة بين الأندية السعودية لهذا الموسم.

كتب محمد سعد – أطلق أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السابق، تصريحًا قويًا صدم جماهير الهلال، بعد خسارة فريقهم أمام الاتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

انتهت مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد بالتعادل الإيجابي في الوقت الأصلي، لتتجه إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للاتحاد بنتيجة 3-1. وفي حديثه مع صحيفة “الشرق الأوسط”، قال الحائلي: “الاتحاد إن شاء الله قادر على حسم بطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين لصالحه هذا الموسم”. وأضاف الحائلي: “هدية مني للجماهير الاتحادية، 100 تذكرة مجانية لمباراة نصف النهائي”. وتابع حديثه بثقة قائلاً: “إن استمر لاعبو الاتحاد بنفس المستوى، لن يتمكن الهلال هذا الموسم من تحقيق أي بطولة أمامهم، رغبة لاعبي الاتحاد كبيرة، كما أن الظروف كانت مواتية لمباراة عادلة من جميع الجوانب، خاصة من ناحية التحكيم”. واختتم تصريحاته بالإشادة بالطاقم التحكيمي قائلاً: “الحكم الفنزويلي أدار المباراة بنجاح كبير. هذه هي جودة التحكيم التي كنا نطالب بها في مبارياتنا”.

تصريحات الحائلي تزيد من حدة المنافسة وتشعل الأجواء بين الأندية السعودية. يبقى السؤال: هل يستطيع الهلال إثبات عكس ذلك هذا الموسم؟ الأيام القادمة ستكشف الإجابة.