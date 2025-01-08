“بقاؤه مطلبنا”: رابطة النصر تدعو الهلال لتجديد عقد نجمه

في خطوة مثيرة وغير متوقعة، دعت رابطة مشجعي نادي النصر نادي الهلال إلى تجديد عقد أحد لاعبيه البارزين. شعار “بقاؤه مطلبنا” يعكس رغبة جماهير النصر في استمرار هذا اللاعب في صفوف الهلال، وهو ما يثير تساؤلات حول دوافع هذا المطلب، خاصة في ظل التنافس الحاد بين الناديين.

كتب محمد سعد – في خطوة غير متوقعة، وجهت رابطة مشجعي نادي النصر طلبًا مفاجئا ومستفزًا إلى نادي الهلال يتعلق بتجديد عقد أحد اللاعبين المحليين، مما أثار جدلًا واسعًا بين جماهير الناديين.

تأتي هذه التحركات في وقت تسارع فيه الأندية السعودية إلى فتح المفاوضات مع لاعبيها المحليين والأجانب لتجديد عقودهم، خشية دخولهم الفترة الحرة التي تتيح لهم الانتقال لأي نادٍ آخر بشكل مجاني. وفي هذا السياق، شاركت حسابات تابعة لرابطة مشجعي النصر تغريدات أثارت جدلًا واسعًا، حيث طالبت الهلال بتجديد عقد علي البليهي. من بين هذه الحسابات، نشر حساب “ماجد العالمي 46” التابع لرابطة النصر تغريدة قال فيها: “تجديد عقد علي البليهي مع الهلال مطلب”، مرفقًا مع التغريدة مقطع فيديو يظهر غضب جماهير الهلال وانفعالها تجاه اللاعب. تجديد عقد علي البليهي مع الهلال مطلب pic.twitter.com/2V0dbEHQJ0 — ماجد العالمي 46 (@majed9_999) January 7, 2025 يُذكر أن البليهي واجه موجة انتقادات حادة من جماهير الهلال، بسبب تراجع مستواه الدفاعي وأخطائه المتكررة، لا سيما في مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام الاتحاد، التي انتهت بخروج الهلال من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تُظهر هذه الدعوة جانبًا جديدًا من روح المنافسة بين الأندية السعودية. هل سيستجيب الهلال لمطلب جماهير النصر؟ الأيام القادمة ستكشف عن القرار النهائي.