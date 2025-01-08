الدويش: “فضحهم أميرنا” ويكشف عن النادي المدلل في الدوري السعودي

أثار الإعلامي الرياضي محمد الدويش الجدل مجددًا بتصريحاته حول ما وصفه بـ”النادي المدلل” في الدوري السعودي. وأشار إلى أن أحد الأمراء كشف تفاصيل هذه المعاملة الخاصة، مما فتح باب النقاش والجدل بين مشجعي الأندية السعودية حول عدالة المنافسة الرياضية.

كتب محمد سعد – اتهم الناقد الرياضي محمد الدويش أحد الأندية السعودية بالاستفادة من انحياز الحكام في المباريات المحلية، خاصة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ورغم التطور الكبير في التقنيات المستخدمة من قبل لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إلا أن التحكيم لا يزال موضوع نقاش ساخن في الوسط الرياضي السعودي. في هذا السياق، وجه الدويش اتهاما لنادي الهلال بالاستفادة من قرارات الحكام لتحقيق البطولات، قائلاً: “صدق الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود حينما قال إن الهلال هو الطفل المدلل للتحكيم”. وأضاف: “الهلال أكثر الأندية استفادة من الأخطاء التحكيمية في الموسم الماضي، هذه الأخطاء لعبت دورًا كبيرًا في تتويجه بلقب الدوري السعودي على حساب النصر”. وتابع: “غابت الأخطاء التحكيمية هذا الموسم، لم يتمكن من المنافسة، هذه هي حقيقتهم التي كانت التحكيم يخفيها”. كما نشر الدويش عبر حسابه مقطع فيديو لتصريحات الأمير ممدوح السابقة، التي عبّر فيها عن استيائه من أداء الحكام في مباريات الهلال، داعمًا بذلك وجهة نظره. pic.twitter.com/i8IT68tKKl — أسماء بلقيس صبري (@AsmaeBelqiss) January 8, 2025

جدير بالذكر أن الهلال يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، حققها من 11 انتصارًا وتعادل وحيد، وخسارة واحدة بعد 13 جولة من عمر المسابقة.

تصريحات الدويش تفتح باب التساؤلات حول النزاهة وعدالة المعاملة بين الأندية. هل ستؤدي هذه التصريحات إلى تغييرات في المشهد الرياضي السعودي؟ الأيام القادمة ستكشف المزيد.