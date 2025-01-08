التقديم في الحرس الوطني 2025 مفتوح الآن: رابط التسجيل والشروط

أعلنت وزارة الحرس الوطني في السعودية عن فتح باب التسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية والمدنية لعام 2025. يمكن للراغبين التقديم عبر الرابط الرسمي jobs.sang.gov.sa بعد الاطلاع على الشروط المطلوبة. اغتنم الفرصة للانضمام إلى إحدى أبرز المؤسسات العسكرية في المملكة.

كتب محمد سعد – يزداد الاستفسار في محركات البحث حول رابط التقديم في الحرس الوطني حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن حاجتها لأشخاص ذو رتب لمليء الوظائف الشاغرة بالمدن المختلفة برواتب كبيرة ومجزية، حيث تعتبر فرصة ذهبية للذين يرغبوا في الانضمام للوظيفة.

رابط التقديم في الحرس الوطني 2025

أعلنت وزارة الحرس الوطني بأنه تم فتح باب التسجيل في وظيفة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية من يوم الأحد الماضي الموافق 5 يناير 2025 من تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى يوم الخميس القادم الموافق 9 يناير 2025 في تمام الثانية ظهرًا، وعلى الراغبين في التقديم يجب إتباع الخطوات التالية:-

خطوات التقديم في الحرس الوطني 2025



الخطوة الأولى: يشترط التوجه إلى بوابة التوظيف التابعة لوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية من خلال هذا الرابط.

الخطوة الثانية: أختر الوظيفة التي تناسبك من الوظائف المتاحة أمامك.

الخطوة الثالثة: ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم.

الخطوة الرابعة: أدخل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها.

الخطوة الخامسة: قم بتقديم كافة الأوراق المطلوبة منك مثل السيرة الذاتية والشهادات التعليمية.

الخطوة السادسة: بعد التأكد من كافة البيانات التي قدمتها قم بالضغط فوق أيقونة تقديم.

شروط التقديم في الحرس الوطني 1446