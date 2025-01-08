التقديم في الحرس الوطني 2025 مفتوح الآن: رابط التسجيل والشروط

كتب محمد سعد – يزداد الاستفسار في محركات البحث حول رابط التقديم في الحرس الوطني حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن حاجتها لأشخاص ذو رتب لمليء الوظائف الشاغرة بالمدن المختلفة برواتب كبيرة ومجزية، حيث تعتبر فرصة ذهبية للذين يرغبوا في الانضمام للوظيفة.
رابط التقديم في الحرس الوطني 2025
أعلنت وزارة الحرس الوطني بأنه تم فتح باب التسجيل في وظيفة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية من يوم الأحد الماضي الموافق 5 يناير 2025 من تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى يوم الخميس القادم الموافق 9 يناير 2025 في تمام الثانية ظهرًا، وعلى الراغبين في التقديم يجب إتباع الخطوات التالية:-
خطوات التقديم في الحرس الوطني 2025
- الخطوة الأولى: يشترط التوجه إلى بوابة التوظيف التابعة لوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية من خلال هذا الرابط.
- الخطوة الثانية: أختر الوظيفة التي تناسبك من الوظائف المتاحة أمامك.
- الخطوة الثالثة: ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم.
- الخطوة الرابعة: أدخل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها.
- الخطوة الخامسة: قم بتقديم كافة الأوراق المطلوبة منك مثل السيرة الذاتية والشهادات التعليمية.
- الخطوة السادسة: بعد التأكد من كافة البيانات التي قدمتها قم بالضغط فوق أيقونة تقديم.
شروط التقديم في الحرس الوطني 1446
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.
- يكون عمر المتقدم يتراوح من 18 سنة حتى 30 سنة.
- ألا يقل طول المتقدم عن 160 سم.
- أن يتميز المتقدم بحسن السير والسلوك، وعدم تسجيل أي حكم قضائي ضده.
- عدم إصابة المتقدم بأي إعاقة أو أمراض مزمنة.
- امتلاك مؤهل علمي يتناسب مع الوظيفة المتقدم عليها.
- الزواج من امرأه تمتلك الجنسية السعودية وعدم الزواج من أي جنسيات أخرى.
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