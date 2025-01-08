موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في مصر 2025: التفاصيل والشروط

أعلنت الجهات المختصة عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لعام 2025، مما أثار اهتمام الكثير من المستفيدين الذين ينتظرون هذه العلاوات بفارغ الصبر. في هذا المقال، نقدم لك الموعد المرتقب لصرفها، بالإضافة إلى أهم الشروط والمعايير اللازمة للاستفادة منها.

كتب محمد سعد – زادت محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي البحث عن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2025، وتعتبر هي احد وسائل الدعم لأصحاب المعاشات ويستطيع أصحاب المعاشات تسوية معاش الاجر المتغير ، تعتبر هذه العلاوات من اهم القرارات التي تم اتخاذها لدعم المتقاعدين في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، الجدير بالذكر انه يتم صرف العلاوات خمس مرات، ويتم صرف اخر علاوة من علاوات 2024 في مارس 2025 نقوم بطرح التفاصيل الكاملة. موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2025 في عام مايو 2020 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرار صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وسوف ينطبق هذا القرار علي الأشخاص الذين لم تضاف لهم العلاوات الخاصة إلي الراتب الأساسي قبل التقاعد وتم صرف اخر دفعه في شهر ديسمبر الماضي 2024 ويتم الإعلان عن الدفعة الخامسة والأخيرة التي يتم صرفها في مارس 2025 لجميع الأشخاص المتقاعدين وهذه الدعوة مرفوعة اكثر من عامين للحصول علي تسوية معاش الأجر المتغير وليس ذلك فقط وعلي احتساب 80% من قيمة العلاوات لكي تدخل ضمن معاش الاجر المتغير. شروط الاستفادة من العلاوات الخمس للاستفادة من العلاوات يجب توفير الشروط الأتية: عدم احتساب العلاوات أثناء فترة العمل وعدم أضافتها إلي الأجر الأساسي.

ألا يكون المتقاعد حصل علي علاوات في الأعوام السابقة منذ بداية 2020.

استحقاق العمل في فترة العلاوات، أن يكون الشخص قد عمل خلال فترة استحقاق العلاوة.

العلاوات الخمس تمثل دعمًا هامًا لأصحاب المعاشات، لذا يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة الموعد النهائي للصرف والتأكد من استيفاء الشروط.