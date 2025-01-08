كيفية التسجيل في مسابقة الدكتوراه 2025 في الجزائر عبر education.gov.dz: الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عن فتح باب التسجيل لمسابقة الدكتوراه لعام 2025. يُمكن للطلبة الراغبين في الترشح التسجيل عبر الموقع الرسمي education.gov.dz بعد استيفاء الشروط المطلوبة. في هذا المقال، نوضح لك خطوات التسجيل وأهم الشروط والمعايير.

كتب محمد سعد – يهتم عدد كثير من الطلاب في الجزائر بالتقديم بمسابقة الدكتوراه لأنها تعتبر هذه المسابقة فرصه مهمه تقدها الجزائر للطلاب الجامعيين الذين يستمرون في متابعة دراستهم العليا في التخصصات المختلفة، وزادت تساؤلات الطلاب لمعرفة شروط التسجيل في مسابقة الدكتوراه 2025 وخطوات التسجيل، سوف تكون المسابقة عبر منصة بروغرس progres، وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري في الجزائر بتسجيل الدخول في مسابقة الدكتوراه لعام2025 من اجل الحصول علي ترقية في المستوي التعليمي وتطوير المراحل الأكاديمية الخاصة لكل طالب من اجل الوصول إلي افضل المراحل التعليمية ويساهم في تطوير وتحسين قدرات الطلاب وإخراج أشخاص ذات خبرة مميزة وسنقوم بالتوضيح عبر موقعنا بشرح وتوضيح المواعيد وخطوات تسجيل في مسابقة الدكتوراه 2025. طريقة التسجيل في مسابقة الدكتوراه 2025 في الجزائر اضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد من هنا .

ثم سجل جميع البيانات الخاصة بك بصورة دقيقه.

ثم ادخل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاصة بك.

وبعد ذلك اضغط على أيقونة إنشاء الحساب.

ومن خلال الصفحة الرئيسية اختر التسجيل في مسابقة الدكتوراه.

ثم سجل جميع البيانات والمعلومات الشخصية في استمارة التسجيل بصورة موضحه.

انقر على أيقونة رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

تأكد من كتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة في استمارة التسجيل الخاصة بك.

وبعد ذلك اضغط على أيقونة “تقديم الطلب.

وسيتم إخطارك بقبول الطلب عبر البريد الإلكتروني الخاص بك. الشروط المطلوبة للتسجيل في مسابقة الدكتوراه أولا يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

وان يكون المتقدم مقيم دائما علي الأرض الجزائرية.

ويجب أن يحصل المتقدم علي معدل تراكمي جيد في رحلة الماجستير.

إن يحقق المتقدم جميع شروط الجامعة التي يتبع لها المتقدم بطلب التسجيل.

ألا يتجاوز عمر المتقدم عن الحد الادي والحد الأعلى الذي تم تحديده.

يشترط الالتزام بكافة الشروط والمتطلبات التي تخص الجامعة وتسجيل في المسابقة.

مسابقة الدكتوراه 2025 تُعد فرصة ذهبية للطلبة الراغبين في استكمال مسيرتهم الأكاديمية. تأكد من استيفاء الشروط والتسجيل عبر الموقع الرسمي education.gov.dz قبل انتهاء الموعد المحدد.