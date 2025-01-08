تعرف على أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 في مصر

تشهد أسعار الوقود تغييرات مستمرة تؤثر على حياة المواطنين اليومية. نقدم لكم أحدث أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، كما وردت من محطات الوقود. تابع معنا التفاصيل لمعرفة السعر الحالي للتر البنزين والسولار وأي تحديثات محتملة.

كتب محمد سعد – يعتبر البنزين والسولار من المشتقات البترولية الحيوية المساعدة على النمو الاقتصادي وأهميته يعمل علي توفير الطاقة لوسائل النقل والعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ويستعمل البنزين كوقود للسيارات، الدراجات النارية والشاحنات خفيفة الوزن، ويتم استخدامه لإمداد مولدات الكهرباء بالطاقة، يستعمل كوقود للقوارب، يستعمل كوقود للآليات والمعدات المستخدمة في أعمال البناء، ويؤدي حرق البنزين إلى توليد الطاقة التي تدير العجلات وتدفع السيارة إلى الأمام ويعتقد معظم الناس أن السيارات التي تعمل بالغاز بسيطة وموثوقة ويسهل فهمها من قبل العديد من الأشخاص، مما يجعلها سهلة الصيانة والإصلاح نسبيًا السلبيات: يمكن أن يكون للسيارات التي تعمل بالغاز عيوب كبيرة، ويرجع ذلك إلى تأثيرها على البيئة.

أسعار البنزين اليوم

سجل سعر لتر البنزين 95 بقيمة: 17 جنيه مصري.

بينما سجل سعر لتر البنزين 92 قيمة: 15.25 جنيه مصري.

وسعر لتر البنزين 80 يبلغ قيمته: 13.75 جنيه مصري.

بلغ اليوم سعر لتر السولار قيمة: 13.50 جنيه مصري.

وصل اليوم سعر لتر الكيروسين: سعر اللتر يبلغ 11.50 جنيه مصري.

سعر أمبوبة الغاز اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

الغاز الطبيعي المنزلي من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا يُقدر سعره بـ 260 قرشًا لكل متر مكعب.

وأنبوبة الغاز سعة 12.5 كيلو جرام: يُقدر سعرها بحوالي 150 جنيه.

وأنبوبة الغاز سعة 25 كيلو جرامًا: تتراوح أسعارها ما بين 170 و200 جنيه

أسعار أسطوانات البوتاجاز

يزال الطلب على أسطوانات الغاز كبير في المناطق التي لم تصلها شبكة الغاز الطبيعي والأسعار كالتالي.