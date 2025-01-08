تراجع جديد في أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 بجميع الشركات والمصانع

شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 تراجعًا جديدًا في أسعار الحديد والأسمنت. هذا الانخفاض يؤثر بشكل مباشر على قطاع البناء والتشييد ويجذب انتباه المقاولين والمستهلكين. نقدم لكم التفاصيل الكاملة عن أسعار الطن في مختلف الشركات والمصانع.

كتب محمد سعد – شهد اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 استقرار في أسعار الحديد والأسمنت، ويعتبر الحديد والأسمنت من اهم مواد البناء ومن اهم الأساسيات، وحافظت أسعار الأسمنت علي استقرارها ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت، والحديد من احد المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها لأنه يستخدم في العديد من الإنشاءات مثل الأنفاق والكباري وغيرها من المباني الإنشائية حيث يستخدم حديد التسليح لإقامة العديد من العناصر الإنشائية، الآن من خلال موقعنا هذا نقوم بطرح جميع الأسعار الخاص بالحديد والأسمنت اليوم وفقا لأخر تحديث. سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 سجل اليوم حديد عز تراجعا وبلغ سعر الطن نحو 39675 جنيه مصري.

بينما سجل سعر طن حديد الاستثماري تراجعا وسجل قيمته نحو 37902 جنيه.

وسجل سعر طن حديد السويس نحو 36500 جنيه.

بينما سجل سعر طن حديد ستيل نحو 35500 جنيه.

سعر طن حديد بشاى سجل اليوم 38600 جنيه.

حيث سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 36400 جنيه.

بينما سجل سعر طن حديد العشري نحو 35800 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد الجيوشي نحو 39000 جنيه.

حيث سجل اليوم سعر طن حديد المصريين نحو 38500 جنيه. سعر طن الأسمنت اليوم سجل اليوم اليوم سعر طن أسمنت المصريين نحو 2800 جنيه.

سجل اليوم سعر طن أسمنت النصر نحو 2790 جنيه.

جاء اليوم سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 2770 جنيه.

بينما سجل اليوم سعر طن أسمنت العسكري نحو 2800 جنيه.

سجل اليوم سعر طن أسمنت المسلح نحو 2000 جنيه.

بينما وصل اليوم سعر طن أسمنت المخصوص نحو 2840 جنيه.

سجل اليوم سعر طن أسمنت السويس نحو 2900 جنيه.

متابعة أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي يساعدك في اتخاذ قرارات سليمة بشأن الشراء أو الاستثمار في قطاع البناء. ترقب المزيد من التحديثات القادمة حول أسواق مواد البناء.