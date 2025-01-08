تعرف على تردد قناة وناسه الجديد 2025 وأحدث برامج الأطفال بجودة عالية

كتب محمد سعد – تعتبر قناة وناسه من أشهر وأفضل القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للطفل، حيث تساعده على تعليم الحروف والأرقام والسلوكيات المتعارف عليها حسب العادات والتقاليد بطريقة سهلة وممتعه وجذب انتباهه بالصور الكارتونية في القناة، ويزداد بحث الأسر عن تردد قناة وناسه لتوفير محتوى ترفيهي وتعليميي لأطفالهم وإبعادهم عن جلب المتاعب والضوضاء نقوم بعرض جميع الترددات للقناة علي القمرين الصانعين.
تردد قناة وناسه الجديد 2025
تحرص إدارة قناة وناسه على تحديث التردد بين كل فترة والأخرى لكي تقدم لعاشقي ومتابعي القناة المحتوى بأفضل وأعلى جودة من حيث الصورة والصوت، ومع بحث الكثير من الأسر على التردد الجديد للقناة، إليكم عبر موقعنا تردد قناة وناسه الجديد من خلال الأقمار الصناعية المختلفة:
تردد قناة وناسه عبر القمر الصناعي نايل سات
- التردد هو: 11430.
- معدل الترميز هو: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.
- معامل الاستقطاب يكون: عمودي.
- الجودة تكون: HD
تردد قناة وناسه عبر القمر الصناعي عرب سات
- التردد هو: 11270.
- معدل الترميز هو: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.
- معامل الاستقطاب يكون: رأسي.
- الجودة تكون: HD
خطوات ضبط قناة وناسه على الجهاز الخاص بك
- الخطوة الأولى: باستخدام جهاز التحكم عن بعد قم باختيار قائمة الإعدادات.
- الخطوة الثانية: قم باختيار التركيب أو التثبيت اليدوي.
- الخطوة الثالثة: قم باختيار القمر الصناعي المناسب لك سواء عرب سات أو نايل سات.
- الخطوة الرابعة: قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها مثل التردد ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز وتصحيح الخطأ.
- الخطوة الخامسة: قم بالضغط على كلمة بحث.
- الخطوة السادسة: بعد الانتهاء من عملية البحث قم بحفظ القناة علي جهازك.
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