تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2025 على نايل سات وعرب سات بجودة مميزة HD

إذا كنت تبحث عن بث متواصل لآيات القرآن الكريم بصوت أعذب القراء، فإن قناة المجد للقرآن الكريم هي خيارك المثالي. تعرف على تردد القناة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات واستمتع بجودة بث مميزة بتقنية HD.

كتب محمد سعد – تعتبر قناة المجد للقران الكريم هي احدي القنوات الفضائية، والمختصة في عرض تلاوة القران الكريم بمشاركة عدد كبير من الشيوخ من جميع أنحاء العالم، تستمر القناة في عرض القران خلال 24 ساعه وتحتل القناة المرتبة الأولي في افضل القنوات التلفزيونية في المنازل وذلك بفضل المحتوي الديني الذي تعرضه من تلاوات قرانيه متنوعة بأجمل الأصوات، وارتفعت عملية البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التردد الجديد للقناة لأنها تعتبر من اكثر القنوات المستمرة وتعرض قناة المجد أكثر من مئة برنامج من إنتاجها الخاص وأكثر من خمسمائة شخصية بارزة تمت استضافتهم على شاشة المجد الترددات الجديدة للقناة.

تردد قناة المجد للقران الكريم علي القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة المجد الجديد: 12055.

معدل الترميز للقناة هو: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قناة المجد للقران الكريم علي القمر الصناعي عرب سات

التردد:12475.

معدل الترميز للقناة هو: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: رأسي (V).

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

كيفية تنزيل تردد قناة المجد علي جهاز الرسيفر