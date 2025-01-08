تردد قناة وناسة 2025 على نايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال المميزة

إذا كنت من محبي برامج الأطفال الممتعة مثل “لولو عم بتضيع”، فإن قناة وناسة تقدم لك تجربة ترفيهية فريدة. اكتشف معنا التردد الجديد للقناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات واستمتع بأفضل جودة بث لعام 2025.

كتب محمد سعد – يبحث الكثير من الأمهات والآباء عن تردد قناة وناسة الجديد 2025، حيث تعتبر من أهم القنوات التي تعرض محتوي ترفيهي وتعليمي للأطفال، حيث أن القناة تعرض الكثير من الأغاني والأناشيد التي تعمل علي تنمية مهارات الأطفال وإسعاد وقتهم، وتقوم القناة بتقديم محتوي خالي من العنف والسلوك السلبي للأطفال، وتحرص القناة علي بث الروح الإيجابية في نفوس الأطفال وتعلمهم المحفظة علي الصلاة والزكاة وبر الولدين، من خلال سطورنا التالية نقدم لكم تردد قناة وناسة 2025

تردد قناة وناسة 2025

أصبحت قناة وناسة الآن من ضمن أفضل القنوات الأطفال، حيث يتردد اسمها كثيرة في كل بيت بسبب شخصية “لولو” التي تقوم بعرض الأغاني والأناشيد التي يعشقها الأطفال لذلك يمكنك تحميل تردد القناة من القمر الصناعي “نايل سات وعرب سات”.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة اصبح: 11470

معامل الاستقطاب يكون: عمودي.

معدل الترميز يكون: 27500

معامل تصحيح خطأ القناة يكون: 5/6

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد الجديد يكون : 11270

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 3/4

كيفية ضبط قناة وناسة علي جهاز الاستقبال