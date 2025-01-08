تردد قناة وناسة 2025 على نايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال المميزة

كتب محمد سعد – يبحث الكثير من الأمهات والآباء عن تردد قناة وناسة الجديد 2025، حيث تعتبر من أهم القنوات التي تعرض محتوي ترفيهي وتعليمي للأطفال، حيث أن القناة تعرض الكثير من الأغاني والأناشيد التي تعمل علي تنمية مهارات الأطفال وإسعاد وقتهم، وتقوم القناة بتقديم محتوي خالي من العنف والسلوك السلبي للأطفال، وتحرص القناة علي بث الروح الإيجابية في نفوس الأطفال وتعلمهم المحفظة علي الصلاة والزكاة وبر الولدين، من خلال سطورنا التالية نقدم لكم تردد قناة وناسة 2025
تردد قناة وناسة 2025
أصبحت قناة وناسة الآن من ضمن أفضل القنوات الأطفال، حيث يتردد اسمها كثيرة في كل بيت بسبب شخصية “لولو” التي تقوم بعرض الأغاني والأناشيد التي يعشقها الأطفال لذلك يمكنك تحميل تردد القناة من القمر الصناعي “نايل سات وعرب سات”.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد القناة اصبح: 11470
- معامل الاستقطاب يكون: عمودي.
- معدل الترميز يكون: 27500
- معامل تصحيح خطأ القناة يكون: 5/6
تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات
- التردد الجديد يكون : 11270
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500
- معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 3/4
كيفية ضبط قناة وناسة علي جهاز الاستقبال
- الخطوة الأولي: قم بفتح قائمة الإعدادات من خلال استخدام ريموت الكنترول.
- الخطوة الثانية: اختر اضافة قناة جديدة.
- الخطوة الثالثة: قم بإختيار التثبيت اليدوي أو التركيب اليدوي.
- الخطوة الرابعة: حدد القمر الصناعي “نايل سات، عرب سات”.
- الخطوة الخامسة: قم بإدخال بيانات القناة “تردد، معامل استقطاب، معدل ترميز، معامل تصحيح الخطأ”.
- الخطوة السادسة: قم بالضغط علي زر البحث لتحميل القناة.
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