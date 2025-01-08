عروض لولو هايبر ماركت 2025: تخفيضات هائلة على المنتجات الغذائية والخضروات

إذا كنت تبحث عن أفضل العروض على المنتجات الغذائية والخضروات، فإن لولو هايبر ماركت يقدم لك فرصة لا تُفوت لعام 2025. استفد من التخفيضات الكبرى على تشكيلة واسعة من المنتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية.

كتب محمد سعد – مع بداية السنه الجديدة طرحت سلسله أسواق هايبر عروض مميزه علي مجموعة من المنتجات الغذائية والخضروات، وانطلقت العروض يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، وستنتهي العروض اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، والتي دامت 3 أيام فقط، ولا يعني أن السعر المخفض دليل على نقص جودة المنتج، حيث يوفر لولو ماركت افضل جوده بأقل سعر، وفيما يلي نقوم بعرض قائمه بعروض منتجات لولو ماركت.

عروض لولو هايبر ماركت 2025

جاءت عروض هايبر لولو علي تشكيله كبيرة من منتجاته ومنها:

سجل هايبر لولو عرض علي لحم حاشي طازج صغير بالعظم وزن 1 كيلو جرام بسعر 32.95 ريالًا سعوديًا.

سجل هايبر لولو عرض علي لحم مكعبات عجل هندي وزن 1 كيلو جرام بسعر 32.95 ريالًا سعوديًا.

سجل هايبر لولو عرض علي فيليه صدور دجاج الفروج الذهبي طازجة وزن 900 جرام بسعر 33.95 ريالًا سعوديًا.

سجل هايبر لولو عرض علي دجاج الفروج الذهبي طازج وزن 1300 كيلو جرام بسعر 16.95 ريالًا سعوديًا.

سجل هايبر لولو عرض علي حبار كامل وزن 1 كيلو جرام بسعر 17.90 ريالًا سعوديًا.

سجل هايبر لولو عرض علي سمك كنعد صغير وزن 1 كيلو جرام بسعر 24.90 ريالًا سعوديًا.

سجل هايبر لولو عرض علي فاصوليا خضراء محلية وزن 1 كيلو جرام بسعر 6.95 ريالًا سعوديًا.

سجل هايبر لولو عرض علي جوافة مصري وزن 1 كيلو جرام بسعر 5.45 ريالًا سعوديًا.

سجل هايبر لولو عرض علي عبوة حليب طويل الأجل 12 زجاجة *1 لتر بقيمة 44.95 ريالًا سعوديًا.

سجل هايبر لولو عرض علي عبوة شاي الربيع اكسبريس 100 كيس سعرها 9.95 ريالًا سعوديًا.

سجل هايبر لولو عرض علي زيت شمس دوار الشمس 1.5 لتر بلغ سعر الزجاجتين 26.95 ريالًا سعوديًا.

سجل هايبر لولو عرض علي أرز وايت سوان وزن 4.5 كيلو جرام سعر 29.50 ريالًا سعوديًا.

سجل هايبر لولو عرض علي أرز الياسمين 5 كيلو جرام سعر 23.95 ريالًا سعوديًا.

لا تفوّت فرصة التسوق في لولو هايبر ماركت 2025، واستفد من أقوى العروض على المنتجات الغذائية والخضروات. اغتنم الفرصة الآن قبل نفاد الكميات.