أسعار السكن الترقوي الحر في الجزائر 2025: الشروط وكيفية الحصول عليه

يشهد السكن الترقوي الحر (LPL) في الجزائر لعام 2025 اهتمامًا كبيرًا نظرًا لتوفيره شققًا سكنية بمواصفات مميزة وبأسعار تنافسية. إذا كنت تتطلع إلى معرفة الأسعار والشروط وكيفية الحصول على هذا النوع من السكن، فإليك التفاصيل الكاملة لمساعدتك على اتخاذ القرار المناسب.

كتب محمد سعد – اعلنت المؤسسة الوطنية الجزائرية عن أسعار السكن الترقوي الحر 2025 الجزائر ” والتي تختلف وفق مساحة كل وحدة، كما أعلنت عن فتح باب التقدم للحصول على وحدة سكنية في البرنامج، والذي يهدف إلى توفير الفرص للمواطنين للحصول على الوحدات بمواصفات وبأسعار تنافسية، ويمكنك التعرف على أسعار الوحدات من خلال السطور القادمة.

أسعار السكن الترقوي الحر 2025 الجزائر “

توفر المؤسسة الوطنية الجزائرية عدد من الوحدات السكنية تليي احتياجات فئات المجتمع المختلفة، وقد جاءت أسعار الوحدات على النحو التالي:

تبدأ أسعار الشقق المكونة من ثلاث غرف من 11,114,730 دينار جزائري، وحتى حوالي 13,995,927 دينار جزائري.

أما أسعار الشقق المكونة من أربع غرف، تبدأ من 14.287.284 دينار جزائري وحتى حوالي 15.081.02 2 دينار جزائري.

كما تبدأ أسعار الشقق المكونة من خمس غرف، من 15.558.224 دينار جزائري وحتى حوالي 16.845.950 دينار جزتائري.

بينما الشقق المزدوجة المكونة من ست غرف، تبدأ أسعارها من حوالي 19.067.697 دينار جزائري، وحتى 25,838,450 دينار جزائري.

شروط السكن الترقوي الحر في الجزائر

بعد أن قمنا بالتعرف معا على الأسعار التي تخص السكن الترقوي بالجزائر يمكن أن نقول إن هناك شروط ضرورية للتقديم على هذا السكن، حيث أنه قد وضعت المؤسسة الوطنية الجزائرية مجموعة من الضوابط للتسجيل في البرنامج الترقوي الحر، والتي تتضمن الآتي:

يجب ألا يقل العمر عن 21 عاما عند تقديم الطلب.

كما يشترط الجنسية الجزائرية للاشتراك في البرنامج، إلى جانب ضرورة الإقامة في الجزائر.

كما أن من جملة الشروط الأساسية والضرورية اللازمة للتقديم على السكن الترقوي بالجزائر أنه ينبغي امتلاك المتقدم دخل ثابت حتي يتمكن من دفع الأقساط الشهرية.

هذا بالإضافة إلى عدم استفادة المتقدم من الدعم السكني سابقا أو الإعانات السكنية من الدولة.

السكن الترقوي الحر يمثل خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن منزل بجودة عالية وأسعار معقولة. لا تتردد في متابعة آخر التحديثات الرسمية عبر مؤسسة الترقية العقارية لتأمين سكن يناسب احتياجاتك.