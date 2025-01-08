خطوات وشروط التقديم على وظائف الحرس الوطني في السعودية 1446

أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم لوظائف جديدة لعام 1446. إذا كنتِ ترغبين في الانضمام إلى فريق الحرس الوطني، تعرفي على الخطوات والشروط المطلوبة لتقديم طلبك بنجاح والاستفادة من هذه الفرصة المميزة.

كتب محمد سعد – قامت الحكومة السعودية بالاعلان عن خطوات وشروط التقديم على وظائف الحرس الوطني 1446 بشكل أون لاين، وذلك حتى يستطيع جميع الشباب الذين يريدون الإلتحاق بوظائف الحرس الجمهوري التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وتعد تلك الوظائف حلم للجميع للإلتحاق بها من فئة كبيرة من المواطنين السعوديين، وهذا لما تتمتع به من مزايا متعددة، ورواتب مرتفعة، لذلك تحرص الوزارة على وضع الشروط اللازمة حتى يتم الموافقة على المتقدمين، وسوف نتعرف علي طريقة التقديم بالخطوات من خلال هذا المقال التالي.

كيفية التقديم على وظائف الحرس الوطني 1446

يتم التوجه الى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بـ وظائف الحرس الوطني.

ثم يتم النقر على تسجيل الدخول.

يتم كتابة كل بيانات الدخول حول حساب النفاذ الوطني الموحد.

ثم بعدها عبر الصفحة الرئيسية يتم اختيار خيار إعلان الوظائف.

سوف تظهر على الموقع كل بيانات الوظائف، وجميع الإرشادات الخاصة بالتسجيل.

أخيرا يتم النقر على كلمة تقديم، وملء كل البيانات الخاصة بتسجيل الطلب.

شروط التقديم فى وظائف الحرس الوطني 1446 أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث الأصل والنشأة.

اما النشأة فانه يتم استثناء من كان مع والده حيث يعمل في خدمة بلاده في الخارج.

يكون المتقدم من ذو السمعة الطيبة وحسن السير والسلوك.

يلزم عدم التعرض الى الإدانة من قبل في أي قضايا جنائية، أو قضايا مخلة بالشرف.

أن يكون المتقدم متمتع باللياقة الطبية والبدنية.

يجب ألا يقل عن سن 18 عام، وألا يزيد عن سن 30 عام.

يجب أن يكون الوزن مناسب مع الطول.

يجب أن لا يقل طول المتقدم عن 160 سم

يجب عدم زواج المتقدم من زوجة أجنبية.

يجب عدم العمل بأي وظيفة حكومية، أو لا يكون موظف فى الماضى فى القطاع العسكري.

يجب الحصول على المؤهل المناسب للوظيفة، والمحدد من خلال الجهات المعنية.

تقديم الشهادة الحاصل عليها وتكون من جهة رسمية.

يجب أن ينجح فى اجتياز جميع المقابلات الشخصية. موعد فتح باب تقديم الحرس الوطني 1446 يبدأ التقديم في الحرس الوطني من يوم الأحد الموافق 5 من يناير 2025، يوم 5 من رجب 1445،في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

يكون موعد الانتهاء من التقديم بالحرس الوطني فى يوم الخميس الموافق 9 من يناير 2025، يوم 9 من رجب في تمام الساعة الثانية ظهرا.

لا تفوّتي فرصة التقديم على وظائف الحرس الوطني 1446. اتبعي الخطوات المذكورة أعلاه وتحققي من استيفاء جميع الشروط لضمان قبول طلبك والانضمام إلى هذا القطاع المرموق.