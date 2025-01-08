موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 1446: كم تبقى على الاحتفال؟

يُعد يوم التأسيس السعودي من المناسبات الوطنية الهامة التي تحتفل بها المملكة العربية السعودية سنويًا. في عام 1446 هـ، يوافق هذا اليوم السبت 22 فبراير 2025 م، الموافق 23 شعبان 1446 هـ. تُمنح إجازة رسمية بهذه المناسبة، حيث تبدأ الإجازة من الخميس 20 فبراير 2025 م، وتنتهي السبت 22 فبراير 2025 م، على أن يُستأنف العمل يوم الأحد 23 فبراير 2025 م.

كتب محمد سعد – يعتبر يوم التأسيس الخاص للسعودية لعام 1446 يوم مهم جدا لدى أيام المملكة السعودية، حيث يقوم كل مواطن للاحتفال بهذا اليوم بسبب أن هذا اليوم تم تأسيس الدولة من خلال محمد ابن السعود والذي تم من عمره 22 من خلال شهر جمادى الآخر عام 1139 هجرية، وهذا يوافق بالميلادي 22 فبراير عام 1927 ميلادية ويحصل كل من سواء كان الموظف بقطاع العام أو القطاع الخاص على إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر، ومن ضمنها قد يحصل كل طالب سواء كان بالجامعات أو المدارس على إجازة رسمية ويتم الاحتفال بهذا اليوم، ويقومون بملابس لونها أخضر نوضح أدق التفاصيل أكثر خلال الخطوات القادمة.

موعـد اجازة يوم التأسيس السعودي

يتم الاحتفال بهذا اليوم العظيم وهذا بدأ من عام 2022 فقد قام الملك الخاص بالمملكة السعودية، وهو سلمان بن عبد العزيز بوضع قرار تاريخه من خلال 27 يناير سنة 2022 أنه يتم وضع الاحتفال بهذا اليوم، وهو يوم تأسيس 22 فبراير كل عام وهذا على حسب الحساب الفلكي ويكون موعد الاحتفال يوم 22 خلال فبراير عام 2025، وخصوصا يوم السبت والذي يوافق 23 خلال شعبان سنة 1446 هجريه ويكون باقي حوالي 71 يوم على هذا الاحتفال وهو يوم تأسيس السعودية لعام 1446. ما هو الفرق بين كل من يوم التأسيس والوطني الفرق بين كل منها أن يوم التأسيس يكون الموافق يوم 22 من شهر فبراير عام 1727 ميلادية على الإمام محمد ابن السعود، إنما يوم الوطني يكون الموافق يوم 23 من شهر سبتمبر عام 1932 ميلادية. رسائل تهنئة يوم التأسيس السعودي 1446-2025 يوم التأسيس، يعد بمثابة تاريخ ينبض في قلب كل مواطن سعودي، ويروي لنا قصة أمتنا العريقة.

نحتفل بيوم التأسيس، لكي نستلهم العزيمة والقوة، ونواصل به تحقيق رؤية المملكة الطموحة.

يوم التأسيس السعودي، يعد احتفال بعمق جذورنا، والتاريخ المجيد الذي تم تأسيسه لمملكة عظيمة.

كل عام وكل فرد من أفراد الشعب السعودي الكريم في أمن وأمان ورضوان من الرحمن، بمناسبة يوم تأسيس الدولة السعودية التي نفتخر بالانتماء إليها .

بكل فخر واعتزاز، نبارك لكم يوم التأسيس، ونستذكر معًا مسيرة المجد والازدهار.

في هذا اليوم العظيم، نعبر عن اعتزازنا بتاريخنا وهويتنا الوطنية.

كل عام والمملكة في أمان وعزة.

يوم التأسيس السعودي هو يوم فخر لكل سعودي وسعودية، دمتم للوطن ودام الوطن لنا.

مع اقتراب يوم التأسيس السعودي 1446 هـ، يُنصح بالتخطيط المسبق للاستفادة من الإجازة الرسمية والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.