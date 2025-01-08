موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 1446: كم تبقى على الاحتفال؟

يتم الاحتفال بهذا اليوم العظيم وهذا بدأ من عام 2022 فقد قام الملك الخاص بالمملكة السعودية، وهو سلمان بن عبد العزيز بوضع قرار تاريخه من خلال 27 يناير سنة 2022 أنه يتم وضع الاحتفال بهذا اليوم، وهو يوم تأسيس 22 فبراير كل عام وهذا على حسب الحساب الفلكي ويكون موعد الاحتفال يوم 22 خلال فبراير عام 2025، وخصوصا يوم السبت والذي يوافق 23 خلال شعبان سنة 1446 هجريه ويكون باقي حوالي 71 يوم على هذا الاحتفال وهو يوم تأسيس السعودية لعام 1446.
ما هو الفرق بين كل من يوم التأسيس والوطني
الفرق بين كل منها أن يوم التأسيس يكون الموافق يوم 22 من شهر فبراير عام 1727 ميلادية على الإمام محمد ابن السعود، إنما يوم الوطني يكون الموافق يوم 23 من شهر سبتمبر عام 1932 ميلادية.
رسائل تهنئة يوم التأسيس السعودي 1446-2025
- يوم التأسيس، يعد بمثابة تاريخ ينبض في قلب كل مواطن سعودي، ويروي لنا قصة أمتنا العريقة.
- نحتفل بيوم التأسيس، لكي نستلهم العزيمة والقوة، ونواصل به تحقيق رؤية المملكة الطموحة.
- يوم التأسيس السعودي، يعد احتفال بعمق جذورنا، والتاريخ المجيد الذي تم تأسيسه لمملكة عظيمة.
- كل عام وكل فرد من أفراد الشعب السعودي الكريم في أمن وأمان ورضوان من الرحمن، بمناسبة يوم تأسيس الدولة السعودية التي نفتخر بالانتماء إليها .
- بكل فخر واعتزاز، نبارك لكم يوم التأسيس، ونستذكر معًا مسيرة المجد والازدهار.
- في هذا اليوم العظيم، نعبر عن اعتزازنا بتاريخنا وهويتنا الوطنية.
- كل عام والمملكة في أمان وعزة.
- يوم التأسيس السعودي هو يوم فخر لكل سعودي وسعودية، دمتم للوطن ودام الوطن لنا.
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