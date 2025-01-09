الجوازات السعودية تحدد الفئات المستحقة لتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن الفئات التي يمكنها تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة، موضحة الشروط والإجراءات الواجب اتباعها. تأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات للمقيمين والزائرين وتعزيز الاستقرار العائلي في المملكة.

كتب محمد سعد – أعلنت إدارة الجوازات السعودية عن بعض الفئات المسموح لها بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، مع العلم أن هذا القرار جاء بناء على رغبة العديد من الملايين المقيمين في المملكة، والهدف من الحصول عليها هي التمتع بنفس الخدمات التي يمتع بها أبناء المملكة من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات المميزة التي لا حصر لها، كما يمكن للمقيمين الحصول عليها بطريقة سهلة للغاية . تررخخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

الفئات المسموح لهم بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة

تضم المملكة الملايين من الوافدين الأجانب الذين يرغبون في الحصول على التأشيرة الدائمة، مع العلم أن هذا الأمر لم يكن متوفر من قبل، ولكن سمحت الجوازات السعودية به في هذه الفترة ولكن لبعض الفئات المحددة، والتي تتمثل في (القادمين من الدول المجاورة المتأثرين بحالة حرب أو نزاع دولي، كما يمكن حصول الأفراد الذين يمتلكون على تأشيرة الإقامة المميزة وتحويلها إلى تأشيرة دائمة، وكذلك الوافدين من دول الخليج الشقيقة، أبناء المرأة الأجنبية ولكنها متزوجة من مواطن سعودي).

ومن الجانب الأخر أعلنت الجوازات السعودية أن هناك العديد من أنواع التأشيرات التي يمكنك الحصول عليها بسهولة ومن أمثلتها هي ( تأشيرة الدراسة وهي مخصصة للطلاب الذين يرغبون الدراسة في الجامعات السعودية، التأشيرة السياحية والغرض منها هو العلاج في المملكة، تأشيرة الزيارة وهي تكون مخصصة لزيارة الأقارب والأهل، تأشيرة الحج والعمرة وهي تعتبر من أشهر أنواع التأشيرات، تأشيرة العمل وهي من أجل العمل فيها بشكل قانوني في سوق العمل دون التعرض إلى أي مخالفة).

كيفية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة

بعد الاطلاع على أهم الفئات التي يمكنها تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في السعودية، حددت الجوازات عن وجود بعض الخطوات التي يجب اتباعها في حالة الرغبة في ذلك والتي تتمثل في:

يجب الدخول على الصفحة الرسمية لمنصة التأشيرات من هنا.

ثم بعد ذلك يجب الضغط على تسجيل دخول ثم يجب الضغط على رقم الإقامة الخاصة بالشخص في المكانة المخصصة لها.

لابد أن تكون بطاقة الإقامة سارية المفعول.

سوف يتم إرسال رسالة لك تحتوي على الرمز المرئي لابد من إعادة كتابته بشكل صحيح.

عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة منك وكتابتها بشكل صحيح والضغط على كلمة تسجيل طلب جديد.

لابد من أنك تتأكد من جميع البيانات التي قمت بإدخالها والانتظار حتى يتم الرد عليك من الجهات المختصة.

هل يحق للزائر في السعودية العمل؟

نعم يستطيع الزائر العمل في السعودية بشرط أن يكون من أقارب المقيم من الدرجة الأولى، كما يجب أن يكون لديه تصريح عمل من الجهات المختصة، لابد أن يكون يتمتع بصحة جيدة، كما يجب أن يكون لديه مهارات عالية في المجال الذي يرغب في العمل به.

هل تم إيقاف الزيارة العائلية للسعودية 2024؟

لم يتم إيقاف الزيارة العائلية في السعودية، ولكن تم غلقها مرة أخرى من قبل وذلك لظروف محددة، مع العلم أن مدة الغلق لم تكن طويلة كما كان يدعي البعض، إذا كنت ترغب في الزيارة العائلية على تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة وتقديمها للجهات المختصة وبعد ذلك سوف يتم قبول طلبك.

كم العمر المسموح للعمل في السعودية للأجانب؟

أكدت وزارة العمل السعودي أن السن المسموح للعمل به في السعودية لا يقل عن 18 عام، كما يجب أن يكون هذا الشخص يتمتع بصحة جيدة، وعدم وجود أي أحكام أو قضايا عليه.

تسعى الجوازات السعودية من خلال هذه القرارات إلى توفير بيئة داعمة للمقيمين والزائرين، مع الالتزام بالأنظمة والقوانين المطبقة. يُنصح الراغبون في التحويل بالتواصل مع الجهات المعنية للحصول على كافة التفاصيل والمستجدات.