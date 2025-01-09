أمانة الرياض تكشف أسماء الأحياء العشوائية المستهدفة للإزالة وموعد التنفيذ

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن قائمة الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها ضمن خطط تطوير المدينة وتحسين جودة الحياة. وأوضحت الأمانة أن عمليات الإزالة ستبدأ في موعد محدد، داعية السكان إلى الاطلاع على التفاصيل والاستعداد للتغييرات القادمة.

كتب محمد سعد – أعلنت أمانة الرياض عن قائمة أسماء الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها في العاصمة السعودية انطلاقًا من موعد محدد، الأمر الذي أثار جدل واستفسار العديد من الأشخاص بخصوص هذا الشأن، وخاصة وأنه قد تم الإعلان من قبل عن إنتهاء الهدد، إلا أن الأمانة العامة كانت قد أكدت على أن هذا المشروع يهدف إلى التطوير من العاصمة وتحقيق رؤية المملكة 2030 من أجل أن تصلح على أعلى درجة من درجات التطور والرقي الذي يليق بعاصمة السعودية مشيرة إلى أن ذلك لن يتم إلا في حالة واحدة فقط ألا وهي تطوير البنية التحتية أولا والحد من وجود العشوائيات التي تجعل مظهر المدينة غير حضاري ححجوغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أسماء الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها في العاصمة السعودية

قامت الأمانة العامة بالعاصمة الرياض بالرد على كافة الأخبار التي انتشرت مؤخرًا بخصوص عودة الهدد مرة أخرى في عدد من الأحياء الموجودة بالرياض، مؤكدة على أن كل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأن بالفعل عملية الهدد كانت قد انتهت من العام الماضي 1445 وحتى الآن لم يتم فتح الملف مرة أخرى، ومن ثم أشارت إلى الأحياء التي شملتها خطة الهدد وقد تم تنفيذها بالفعل وهي كالتالي:

حي الجبس.

حي ابن شريم.

منطقة حي النهضة.

حي العماجية.

الحارة الشعبية حي المرسلات.

حي الغنامية.

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خطوات الاستعلام عن هدد عشوائيات الرياض

الجدير بالذكر هو أن الأمانة العامة بالرياض قامت بالإعلان عن إمكانية الاستعلام عن كل ما يخص هدد المناطق العشوائية والحصول على الخريطة الخاصة بها من خلال إتباع الخطوات التالية:

يرجى التوجه إلى الأمانة العامة بالعاصمة الرياض من هنا.

يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية.

اضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية بعد الدخول.

بعد ذلك اختر خريطة هدد الرياض من النافذة الرئيسية.

في غضون ثواني معدودة سوف تظهر الخريطة بكافة المواقع التي تنفذ بها الهدد داخل الرياض.

ما هي الأحياء التي سيتم إزالتها في الرياض؟

أكدت الأمانة العامة بالعاصمة الرياض على عدد من الأحياء التي سوف يتم إجراء الهدد بها ومنها حي الغنامية، حي المرسلات، حي النهضة، حي ابن شريم، حي الجبس، وحي العماجية ويمكنكم الاستعلام للتعرف أكثر من خلال موقعها الرسمي.

كم حي في مدينة الرياض؟

أعلنت أمانة الرياض عن وجود أكثر من 16 بلدية داخل مدينة الرياض ويوجد بها أكثر من 167 حي سكني وهذا بناء على الإحصائيات الحضرية والتقسيم والتخطيط، وجميعها يقع تحت إدارة الأمانة العامة.

ما هي المدينة القريبة من الرياض؟

مدينة الرياض هي العاصمة السعودية والتي يحدها من الشمال محافظة الخرج والحريق، ومن الجنوب محافظة الافلاج، ومن الغرب أيضا محافظة الحريق.

تعمل أمانة الرياض على تنفيذ هذه الخطط بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطوير البنية التحتية وتوفير بيئة عيش أفضل للمواطنين. يُنصح المتأثرون بالقرارات بمتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية للأمانة.