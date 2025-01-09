إلغاء رسوم المرافقين في السعودية بدءًا من 2025: الجوازات السعودية توضح القرار

أعلنت الجوازات السعودية تفاصيل قرار وزاري جديد بشأن إلغاء رسوم المرافقين اعتبارًا من عام 2025، مما أثار اهتمام المقيمين في المملكة. يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز استقرار العائلات المقيمة.

كتب محمد سعد – انتشرت العديد من الأخبار حول احتمالية إلغاء رسوم المرافقين في السعودية بداية من عام 2025 وهناك من يؤكد صدور قرارات رسمية ووزارية بذلك مما دفع العديد من الأشخاص إلى البحث عن الحقيقة، نظرًا لوجود العديد من المقيمين داخل المملكة وجميعهم لديهم مرافقين وبناء عليه يتم دفع مبلغ من المال من أجل أن يتمكنوا من البقاء داخل الأراضي السعودية بشكل رسمي وقانوني، ومؤخرًا بدأت العديد من الأخبار تنتشر حول قيام المملكة بإلغاء هذه الرسوم بالكامل ولمعرفة الحقيقة بالتفصيل يرجى متابعة هذا المقال نذرنظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إلغاء رسوم المرافقين في السعودية بداية من عام 2025

بعد انتشار العديد من الأخبار الهامة حول الغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية بشكل نهائي مما دفع العديد من الأشخاص إلى التساؤل عن حقيقة الامر وخاصة وأن هناك الآلاف من المرافقين داخل المملكة، والعديد منهم يطمحون في إلغاء الرسوم بشكل كبير حيث تصل إلى 500 ريال كاملين، إلا أن الجوازات السعودية قامت بنفي كل الأخبار التي وردت بهذا الشأن مؤكدة على أنه لا نية لإلغاء رسوم المرافقين، كما قامت بالرد أيضا على الشائعات التي تؤكد على تخفيض تلك الرسوم لتكون 100 ريال سعودي فقط مشيرة إلى أن رسوم المرافقين كما هي ولا يوجد تخفيض بها، وقد تم إعفاء مجموعة من الفئات المحددة فقط.

فئات معفاة من دفع رسوم المرافقين في السعودية

وفي هذا الإطار قامت الجوازات السعودية بتوضيح الفئات التي يحق لها عدم دفع رسوم المرافقين داخل المملكة العربية السعودية ومنها كالتالي:

زوجة المقيم الأولى.

الأبناء من أم سعودية وأب غير سعودي.

المتقاعدون الذين كانوا يعملون في جهات حكومية.

السيدات من المقيمين الذين لديهم أبناء أقل من 18 عام.

الذين يحملون جوازات دبلوماسية.

الزوجة الأجنبية لرجل سعودي.

الطلاب الذين حصلوا على منح دراسية.

الأشخاص الذين يواجهون حروب وصراعات في بلادهم واضطهاد.

كيفية سداد رسوم المرافقين في المملكة 2025

يمكنكم أيضا سداد رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني من خلال اتباع بعض الخطوات ومنها كالتالي:

قم بالتوجه إلى أقرب ماكينة صرف آلي.

يجب عليك الضغط على أيقونة الخدمات الحكومية.

قم بالضغط على أيقونة دفع رسوم المرافقين.

يجب عليك تعبئة الرقم الخاص بالإقامة بشكل دقيق.

اختر الحساب البنكي الخاص بك.

الإطلاع على الأحكام والشروط.

يجب عليك التأكيد على عملية الدفع.

سوف يتم ارسال رسالة نصية إليك تفيد إتمام عملية السداد.

هل هناك تخفيض لرسوم المرافقين؟

أجابت الجوازات السعودية عن هذا السؤال وأكدت على أن كل ما ورد بخصوص تخفيض رسوم المرافقين في السعودية أو إلغاؤها تمام واكدت على أن الأمر ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

هل يمكن دفع رسوم المرافقين كل 3 شهور؟

نعم أجابت الجوازات السعودية على أن المرافق يحق له سداد رسوم المرافقين كل 3 أشهر بعد طرح العديد من الأسئلة في هذا الخصوص.

كيف اعرف كم على رسوم المرافقين؟

يمكنكم الإستعلام عن رسوم المرافقين من خلال الدخول إلى المنصة الإلكترونية مقيم ومن ثم تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم اختيار ايقونة الاستعلام عن رسوم المرافقين وسوف يقوم الموقع بارسال رسالة نصية إليك تفيد الرسوم التي يجب دفعها.

يؤكد القرار على حرص الحكومة السعودية على تحسين الظروف المعيشية للمقيمين وعائلاتهم. يُنصح الجميع بمتابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة تفاصيل إضافية حول تطبيق القرار.