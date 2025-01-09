تحذير خطير: مخاطر لا تعرفها عن تصوير بطاقة الهوية الوطنية السعودية

يجهل الكثيرون المخاطر التي قد تنجم عن تصوير بطاقة الهوية الوطنية السعودية، حيث يمكن استغلالها في عمليات احتيال وسرقة بيانات. تصوير الهوية دون وعي قد يعرض صاحبها لمخاطر قانونية وأمنية.

كتب محمد سعد – تفاصيل قرار السعودية بتعميم منع تصوير الهوية الوطنية، أعلنت إدارة الجنسية السعودية عن حظر تصوير الهوية الوطنية لأي سبب من الأسباب، مبينة أن المخالفين للقرار سيواجهون عقوبات، واليكم تفاصيل قرار منع تصوير الهوية بجانب معرفة مخاطر تصوير الهوية وشسفك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مخاطر تصوير الهوية

قال المتحدث الرسمي باسم الأحوال السعودية محمد الجاسر، إن تصوير بطاقة الهوية الوطنية ممنوع، مضيفاً أن تصويرها سواء كان لمحاكاة الواقع، أي بالألوان وتشبه الأصل، أو لأغراض أخرى أو للتحقق من هوية الشخص، كلها محظورة، كما قال الجاسر إنه بموجب التعديلات التي أدخلت على لوائح الأحوال، لا يُسمح بتصوير البطاقات، ولكن يمكن تسجيل بيانات الهوية فقط.

نبذة عن بطاقة الهوية الوطنية السعودية

هي بطاقة صادرة عن وزارة الداخلية السعودية من خلال هيئة الجنسية ويمكن استخدامها للسفر بين دول مجلس التعاون الخليجي، تعد البطاقات إلزامية للرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا واختيارية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 عامًا.

بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و 30 عامًا، فإن بطاقة الهوية الوطنية صالحة لمدة خمس سنوات، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و 50 عامًا صالحون لمدة 10 سنوات، والذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا صالحة لمدة 20 عامًا.

من يحق له تصوير الهوية الوطنية

وأعلنت وزارة الداخلية، عدم السماح لأي جهة بتصوير بطاقة الهوية الوطنية، وإنما الاكتفاء بالاطلاع على بياناتها وتسجيلها ثم إعادتها إلى صاحبها.

وقالت إدارة الاحوال أيضًا إنه لن يكون هناك تغيير في ملف تعريف الفرد الموجود في بطاقة الهوية الوطنية ما لم يكن هناك تغيير في ملامح الوجه أو من خلال تقرير طبي.

محتوى بطاقة الهوية الوطنية السعودية

تحتوي بطاقة الهوية الوطنية السعودية على المعلومات التالية:

الصورة الشخصية للمواطن.

تاريخ الانتهاء.

تاريخ ومكان الميلاد.

تاريخ وجهة الإصدار

الرقم الوطني لحامل البطاقة.

آلية إصدار الهوية الوطنية السعودية للمرة الأولى

يمكن للمواطنين السعوديين المؤهلين الحصول على بطاقة الهوية الوطنية باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر عبر الإنترنت من خلال “أبشر”.

قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب أبشر الخاص بك.

انتقل إلى قسم المواعيد وحدد رمز الجنسية من القائمة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بالضبط.

حدد عملية “إصدار بطاقة هوية جديدة”.

تحديد التاريخ والوقت الذي يناسب مقدم الطلب واختيار الفرع الأقرب له.

قم بتأكيد تاريخ الحجز.

توجه إلى الفرع المختار في الوقت المحدد لتقديم المستندات المطلوبة لإصدار بطاقة الهوية الوطنية.

طريقة تجديد الهوية الوطنية السعودية

يمكن تجديد بطاقات الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالية:

حدد موعدًا لمكتب الجنسية عبر الإنترنت من خلال منصة أبشر قبل 180 يومًا من انتهاء صلاحية بطاقتك.

أحضر معك جميع الأوراق التي تحتاجها لتجديد بطاقة الجنسية الخاصة بك.

قم بزيارة مكتب الجنسية المختار في التاريخ والوقت المحددين.

قم بإرسال الأوراق والمستندات المطلوبة إلى مكتب الجنسية، إلى جانب إشعار يؤكد موعدك مع المكتب المعني.

العودة إلى مكتب الجنسية بعد 15 يومًا للحصول على بطاقة هوية جديدة.

شروط تصوير بطاقة الأحوال للنساء

تم توضيح عدة شروط للحصول على صورة بطاقة هوية المواطنة على النحو التالي:

أن تكون الصورة لامرأة بملابس غير رسمية سعودية (لا يسمح بملابس العمل أو أي ملابس تنتمي لأي فئة).

يجب تغطية الشعر وارتداء الحجاب.

لا توجد متطلبات ألوان محددة للحجاب أو الملابس.

يجب أن تكون الصور حديثة وملونة وخلفية بيضاء.

حجم الصورة 4 * 6.

يجب ألا ترتدي المرأة أي نظارات طبية أو غيرها.

لم يتم تطبيق أي مرشحات أو تأثيرات أو تحسينات على الصورة بأي شكل من الأشكال.

لا يُسمح بالمكياج أو مستحضرات التجميل التي تغير ملامح الوجه بشكل واضح.

يسمح المجوهرات الخفيفة للنساء.

لا يُسمح باستخدام العدسات اللاصقة أثناء التصوير.

يحق للمواطن رؤية صورتها قبل التصديق عليها.

شروط تصوير بطاقة الأحوال للرجال

تختلف شروط اصدار صورة من بطاقة الهوية وبطاقة الهوية الوطنية للرجال عن النساء، وذلك على النحو التالي:

يجب أن تكون الصور حديثة وملونة وواضحة.

كما يجب أن تكون ملامح الوجه مرئية بوضوح في الصورة.

حجم الصورة 4 * 6.

يجب أن تحتوي الصور على خلفية بيضاء.

لا يُسمح للمواطنين بارتداء أي نظارات أو عدسات بدون وصفة طبية.

يجب أن تكون الصور بالزي السعودي غير الرسمي أو التقليدي، ولا توجد ملابس عمل أو أي فئة محددة.

للمواطن الحق في رؤية صورته قبل التصدير.

شروط تغيير صورة الاحوال

إذا كنت ترغب في تغيير صورة المواطنة فعليك أن تعلم أنها تعتمد على ثلاثة احتمالات تحكم وهي:

تغيير أو تجديد الحالة الوطنية لأي سبب.

إذا تغير وجه المواطن / المواطن.

حسب تقرير طبي.

كيف ابدو اجمل في صورة الاحوال

لدينا بعض النصائح لك للتعرف بشكل أفضل على النساء والرجال:

الابتعاد عن الألوان الفاتحة، خاصة البيضاء، حيث يمكن أن تجعل الوجه يبدو شاحبًا ، خاصةً إذا كانت بشرتك فاتحة

عند التقاط الصور، يجب فتح العينين بشكل معتدل، وليس متسعًا جدًا، ويمكن لقطرات العين “دموع اصطناعية” أن تجعل العيون تبدو أكثر إشراقًا وجمالًا.

انتبه إلى الشعر الأنيق خاصة للرجال.

بالنسبة للسيدات، لا يجب المبالغة في المكياج الثقيل، وهو ممنوع من الناحية الوطنية، وسيغير مظهرك تمامًا ويظهر غير أنيق.

لا تضحك كثيرًا في الصورة، فالابتسامة المريحة والودية ستكون اجمل.

الأسئلة الشائعة

من يحق له تصوير بطاقة الاحوال؟

لا يحق للبطاقة التقاط صور لأي من الطرفين، ويعتبر تصوير الهوية الوطنية جريمة بأي حال من الأحوال، قم بمشاهدتها فقط لمعرفة بياناتها وتدوينها وإعادتها إلى صاحبها مرة أخرى دون تصويرها.

من يستثنى من ضوابط صورة الاحوال؟

بعض الفئات العمرية.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

حالات أخرى لا تغطيها مواد النظام.

بعض الحالات الطبية.

لحماية نفسك من المخاطر المحتملة، تجنب تصوير بطاقة الهوية إلا للجهات الموثوقة والضرورية، وكن دائمًا على دراية بأهمية حماية بياناتك الشخصية.