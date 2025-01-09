دليل إعداد الملفات الصوتية في منصة مدرستي خطوة بخطوة

تعد منصة مدرستي إحدى أهم الأدوات التعليمية الرقمية في السعودية، وتتيح للمعلمين والطلاب إضافة ملفات صوتية لتعزيز العملية التعليمية. إذا كنت تبحث عن طريقة إعداد الملفات الصوتية بشكل صحيح على المنصة، فهذا الدليل سيوضح لك الخطوات بسهولة.

كتب محمد سعد – هناك العديد من الطلاب والطالبات السعوديين يسعون عن كيفية رفع ملف صوتي في منصة مدرستي الإلكترونية بخطوات بسيطة، حيث تعد المنصة من أهم المنصات التعليمية داخل المملكة السعودية، لأنها تقدم الكثير من الخدمات التعليمية لجميع فئات التعليم أهمها إمكانية الطلاب متابعة الدروس عبر مقاطع فيديو بشكل يومي وأيضًا تسجيل الحضور وغيرها من الخدمات التي لا تعد ولا تحصى.

خطوات إضافة الملاحظات الصوتية في نظام مدرستي

تعتبر إحدى خدمات منصة مدرستي الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم التي يهتم الكثير من الطلاب التعرف على خطوات التنفيذ، وهي تتمثل كالتالي:

قم بإعداد الملفات الصوتية على الجهاز، بشرط عدم تعدي الحجم المسموح به وهو خمسين ميجابايت.

يلزم أن يكون الملف الصوتي بصيغة wav أو mp3.

بعدها، اضغط على المستند عن طريق إحدى برامج الضغط أشهرها Winrar و Winzip.

أتجه إلى الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي من هنا للدخول إلى حساب المستخدم بعد تدوين اسم المستفيد وكلمة المرور في الخانات المخصصة لهم.

هناك بالواجهة الرئيسية قائمة خيارات متعددة على يمين الشاشة.

قم باختيار قسم المصادر والمقررات التعليمية.

بعدها تحديد حل الواجبات من مجموعة الخدمات المتاحة.

سوف تجد أمامك زر خاص “برفع الملف”.

هنا يمكن ارسال الملف الصوتي بجميع الملاحظات على منصة مدرستي بنجاح.

منصة مدرستي الإلكترونية السعودية

متخصصة للتعليم عن بعد؛ فهو موقع إلكتروني جديد تحت إشراف وزارة وزارة التربية والتعليم بهدف تعليم الطلاب بجميع المراحل الدراسية أونلاين، حيث تسعى في تقديم نظام تعليم وتربوي شامل من كافة الاتجاهات الحديثة، بالإضافة إلى الآتي:

تحد بشكل واضح في انتشار فيروس كورونا وغيرها من الأمراض المعدية التي بدأت تظهر خلال السنوات الأخيرة.

تمكن الطلاب من متابعة دروسهم اليومية الخاضعة لوزارة التربية والتعليم.

قامت الوزارة بتقديم تطبيق يطرح خدمة إلكترونية يستطيع من خلالها أولياء الأمور الإطلاع على مؤشرات البحث عن منصة مدرستي.

بذلك يمكن لأولادهم الانتظام وتسجيل الحضور يوميًا.

يستطيع الآن جميع الطلاب والطالبات المتقدمين للعام الدراسي الجديد بخطوات بسيطة دون أي تعقيدات الدخول إلى نظام التعليم الحديث الموجود بمنصة مدرستي.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي

تساعد منصة مدرستي كافة أطراف العملية التعليمية من معلمين وإداريين وطلاب وأيضًا أولياء الأمور من خلال تقديم كل ما يحتاج إليه فئات التعليم من خدمات، لذلك إليكم خطوات التسجيل فيما يلي:

التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي من هنا.

تحديد فئة المستخدم بالواجهة الرئيسية.

بالنسبة للطالب أكتب أسمك بالكامل، كلمة المرور الخاصة بك، رقم الهوية الوطنية.

أما إذا كان المتقدم معلم أو ولي أمر، فيلزم إدخال اسم المستخدم بالكامل، البريد الإلكتروني، كلمة المرور.

متابعة التعليمات المطلوبة بشكل منظم دون أي اخطاءات إملائية.

اضغط على أيقونة “إرسال طلب التسجيل”.

خطوات حل الواجب على منصة مدرستي

تعد خدمة حل الواجبات في منصة مدرستي من أهم العوامل المؤثرة في تحديد تقييم المناهج اليومية، بينما جاءت الخطوات كالآتي:

الذهاب إلى رابط منصة مدرستي التعليمية من هنا.

بالإضافة إلى إمكانية الدخول عن طريق تطبيق توكلنا معلومات منصة مدرستي.

تفعيل خدمة “مقرراتي”.

بعدها، تحديد المقرر والمادة المرغوب في حل الواجبات.

اضغط على زر “الواجبات”.

للاطلاع على المقررات المطلوب من الطلاب حلها.

تنشيط “بيانات الواجب” ثم تحديد زر “حل الواجب”.

بعد ذلك اتجه نحو “عرض النتيجة” اضغط عليها.

بشكل تلقائي يظهر أمامك “نتيجة حل الواجبات” بواسطة استعمال نظام التصحيح والتقييم التلقائي.

سوف يتم مراجعة على حل الواجبات على نظام مدرستي من قبل المعلمين، بالإضافة إلى إمكانية الملاحظات إذا لزم الأمر.

طريقة استرجاع كلمة المرور

يمكن استعادة كلمة المرور الخاص بك على منصة مدرستي عبر خطوات بسيطة وهي:

قم بفتح تطبيق مدرستي أو أنتقل الى الصفحة الرسمية لمنصة مدرستي من هنا.

تجد لائحة خدمات، قم باختيار خدمة نسيت كلمة المرور المتاحة داخل صفحة تسجيل الدخول.

تأييد اسم المستفيد أو البريد الإلكتروني الذي يتعلق بحسابك الخاص في الخانة المخصصة.

سوف تطلع على “كود التحقق المرئي” عبر رسالة نصية على هاتفك المحمول أو بريدك الإلكتروني.

قم بكتابة “رمز التحقق” المرسل في مكانه المناسب.

تدوين كلمة المرور الجديدة ولا بد من التأكد منها.

يلزم إدخال كلمة المرور مرة أخرى.

اضغط على كلمة تأكيد.

بعد تنفيذ التعليمات اللازمة بشكل واضح وصحيح، سوف تمكنت من عملية تسجيل الدخول بواسطة كلمة المرور الجديدة.

إعداد الملفات الصوتية على منصة مدرستي يساهم في تحسين التفاعل بين المعلمين والطلاب. باتباع هذه الخطوات، ستتمكن من استخدام المنصة بكفاءة لتحقيق تجربة تعليمية مميزة.