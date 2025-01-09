طريقة إضافة الواجبات المنزلية عبر منصة مدرستي بخطوات سهلة

تعتبر منصة مدرستي أداة فعالة لتسهيل إدارة العملية التعليمية، ومن أبرز ميزاتها إمكانية إضافة الواجبات المنزلية بطريقة بسيطة ومنظمة. في هذا الدليل، سنوضح الخطوات التفصيلية التي تمكّن المعلمين من إنشاء الواجبات المنزلية ومشاركتها مع الطلاب بسهولة.

كتب محمد سعد – في ظل ظهور التكنولوجيا الرقمية داخل المملكة السعودية التي أصبحت الرائد بين الدول العربية في تطوير جميع المجالات وتقديم الخدمات المختلفة اونلاين، أبرزها مجال التعليم عن طريق طرح عدة منصات تعليمية أشهرها منصة مدرستي الإلكترونية التي تمنح لائحة خدمات تعليمية وتربوية متكاملة بشكل إلكتروني لمساعدة جميع الفئات التعليمية سواء طلاب أو معلمين وأيضًا أولياء الأمور.

طريقة إعداد الواجبات في منصة مدرستي

إضافة الواجبات المنزلية على منصة مدرستي إحدى الخدمات التي تسعى على تقدمها المنصة لمساعدة الطلاب والطالبات في إدارة المهام وتنظيم الوقت وأيضًا تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، لذلك إليكم خطوات إعداد الواجبات عبر المنصة كالآتي:

بعد الدخول إلى الصفحة الرسمية لمنصة مدرستي من هنا.

بعدها، إعداد الوثائق المرغوب في رفعها على المنصة.

يلزم استعمال إحدى برامج تفعيل الملفات، أبرزها WinRAR أو WinZip لضغط المستند.

يليها تحويل المستند بصيغة ZIP.

اتجه نحو حسابك الخاص المفعل على منصة مدرستي.

تطلع بعدها مباشرة على مجموعة من الخيارات المتعددة.

قم باختيار “الواجبات”.

بعد ذلك، تحديد المادة التي تريد إعداد واجباتها.

اضغط فوق زر “إضافة الملف”.

لا بد من اختيار الموقع المرغوب بي حفظ الملف على جهازك المحمول.

الوصول إلى المستند ثم اضغط عليه.

تفعيل أيقونة “رفع على المنصة”.

أنقر على كلمة “متابعة”.

الإلتزام بالتعليمات المطلوبة وإضافة التفاصيل.

مراجعة على المعلومات المسجلة والتأكد منها.

تنشيط دليل “حفظ الملف”.

قم بالتأكد بأن مستند الواجبات مرئي من أجل إمكانية المعلم تصحيحه والمراجعة عليه لإعطاء درجاتك.

خطوات حل الواجب المنزلي عبر منصة مدرستي

يستطيع المعلمين والمعلمات المسجلين في منصة مدرستي إضافة حل الواجبات المنزلية بخطوات سهلة عن طريق تنفيذ النقاط التالية:

اضغط فوق الرابط الخاص بمنصة مدرستي.

اختار زر “المصادر والمقررات” من القائمة المنسدلة الظاهرة أمامك.

تحديد الواجبات من قسم الخدمات المتاحة.

تنشيط خدمة إعداد الواجب ثم اضغط على التسلسل التعليمي للمواد اللازمة.

تدوين بعض المعلومات الرئيسية، مثل عنوان الواجب ومصدره الخاص.

بعد تحديد كتاب الطالب، فيلزم تعيين عدة تفاصيل أبرزها (رقم الصفحة، رقم السؤال).

سوف تتطلع على لائحة خيارات مختلفة، قم بتحديد “طريقة تسليم الواجب للطلاب”.

إدخال جميع الملاحظات للطلاب عبر صندوق الوصف حينما يتطلب الأمر.

أنقر فوق أيقونة “التالي” لاستكمال التعليمات.

قم باختيار الأسئلة المرغوب في ارفاقها للطلاب.

اضغط على زر “إضافة”.

بعدها، أكتب درجة السؤال ثم تنشيط”الحفظ”.

إذهب إلى خدمة إرفاق الواجب وتأييد معاد إرساله.

تدوين بداية ونهاية وقت الواجب في مكانهم الصحيح.

تحديد الطلاب المطلوبين لارفاق الواجبات لهم من قائمة الخيارات الموجودة.

اضغط فوق أيقونة “حفظ”.

في النهاية يتم إرسال الأسئلة المحددة إلى الطالب للقيام بحلها.

كيف أسجل في منصة مدرستي؟

برغم من شهرة منصة مدرستي داخل المجتمع السعودي، إلا هناك بعض الطلاب والطالبات يرغبون تسجيل جديد في المنصة، لهذا حرصنا على توضيح خطوات التسجيل فيما يلي:

انتقل إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي من هنا.

بعد تسجيل الدخول اضغط على “تسجيل جديد”.

أدخل معلومات التسجيل مثل (رقم الجوال الخاص بصاحب الطلب، رقم الهوية الوطنية).

تفعيل زر تحقق لاستلام “الكود المرئي” المرسل إليك عبر هاتفك في رسالة نصية.

بعد إنهاء إجراءات التحقق، قم بتعبئة الحقول الفارغة بالبيانات التي يحتاج إليها الموقع أبرزها (اسم المستخدم وكلمة المرور) وغيرها.

تستطيع بعدها عملية التسجيل سواء كنت معلم أو طالب أو ولي أمر بمجرد متابعة التعليمات المطلوبة.

بعد تعيين التفاصيل اللازمة اضغط على زر تسجيل.

بعدها تسجيل الدخول إلى حسابك باستعمال المنصة من أجل حل الواجبات وحضور الحصص وغيرها من الخدمات التعليمية.

مميزات منصة مدرستي

توفر منصة مدرستي مجموعة هائلة من المميزات التي تجعلها منفردة بين المنصات الأخرى، أهمها فيما يلي:

تقديم المنصة دعم فني بمستوى عالي لمساعدة الطلاب والمعلمين الذين يواجهون بعض المشاكل التقنية.

تعمل على تعزيز مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة لدى مستخدميها، مما يؤهلهم لسوق العمل.

إمكانية تصميم الواجبات المنزلية وتقييمات مما يقوى مستوى التفاعل بين المعلمين والطلاب.

تمنح للطلاب متابعة الدروس في أي وقت من أي مكان، مما ييسر نظام التعليم في الأوقات الصعبة.

تشتمل المنصة على جميع الموارد التعليمية والدروس لكافة المراحل الدراسية بالإضافة إلى وجود فيديوهات بشرح المناهج.

متابعة أولياء الأمور المستوى التعليمي لأولادهم والتعرف على دراجاتهم الشهرية والسنوية.

من خلال خطوات بسيطة على منصة مدرستي، يمكنك إعداد الواجبات المنزلية ومتابعة أداء الطلاب بفعالية. استغل هذه الأداة الذكية لتعزيز التفاعل وتطوير مهارات الطلاب.