بنزيما في الصدارة ومركز نيمار يثير الجدل: السعود يعلن قائمة أفضل محترفي دوري روشن

كشف الناقد الرياضي السعود عن قائمة أفضل اللاعبين المحترفين في دوري روشن، والتي تصدرها النجم الفرنسي كريم بنزيما. اللافت أن مركز نيمار في القائمة أثار موجة من السخرية والجدل بين الجماهير، مما أشعل النقاشات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كتب محمد سعد – ظهر الناقد الرياضي خالد السعود ضيفًا مع حلقة أكشن مع وليد بالأمس وهو ما فاجئ كافة الجمهور بجانب من تصريحاته التي دارت حول طرح قائمة تضم أسماء كوكبة النجوم المحترفة في دوري روشن السعودي حسب وجهة نظره.

إلا أن تلك القائمة وترتيب اللاعبين فيها كانت محل إثارة حالة من الجدل على أعلى مستوى؛ وذلك لأنه أشار إلى صاحب الصدارة فيها هو الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق الاتحاد السعودي، بينما صاحب المركز الثاني فهو البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

ثم جاء في المركز الثالث الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، لتكون المفاجأة الكبرى من صاحب المركز الرابع وهو البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي؛ وهذا الأخير هو ما سخر الجمهور من إدراجه في القائمة وذلك لأنه لم يقم باللعب الفعلي مع فريقه بسبب لعنة الإصابة التي لم ترحل عنه من بداية التعاقد حتى يتم تقييمه وتصنيفه بهذا الشكل.

كذلك من الأمور التي دعت إلى الاستغراب هو عدم ذكر أسماء نجوم قوية أخرى في الدوري ومنهم؛ ميتروفيتش، نيفيز، كانسيلو وموسى ديابي وغيرهم.

تواصل قائمة أفضل محترفي دوري روشن إثارة الجدل والنقاش، مما يعكس الحماس الجماهيري الكبير تجاه أداء النجوم العالميين في الدوري السعودي.