وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن فرصة عمل مميزة: الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية عن توفر فرصة عمل مميزة في أحد القطاعات الحكومية الحيوية. وأوضحت الوزارة الشروط المطلوبة وطريقة التقديم، داعية الكفاءات المؤهلة للانضمام إلى فريقها والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

كتب محمد سعد – تُعلن وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية عن وظيفتين شاغرتين في مجال إدارة المخاطر و الاقتصاد. إذا كنتَ تبحث عن فرصة عمل مُميزة في قطاع حكومي حيوي وتمتلك المهارات و المؤهلات اللازمة، فقد تكون هذه فرصتك المثالية للمُساهمة في تنمية المملكة.

1. أخصائي مخاطر (Risk Specialist)

المهام الوظيفية: تحليل المخاطر: تحديد المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على العمليات أو الأهداف الاستراتيجية. إجراء تقييم شامل للمخاطر باستخدام أدوات مثل تحليل SWOT، تحليل السيناريوهات، ورسم خرائط المخاطر. تقييم تأثير المخاطر على العمليات المالية والتشغيلية. إدارة المخاطر: تطوير استراتيجيات وخطط لتخفيف المخاطر وتعزيز مرونة المنظمة. تنفيذ سياسات إدارة المخاطر وضمان استجابة فعالة عند حدوث المخاطر. التعاون مع الإدارات الأخرى لتطبيق السياسات والممارسات. التقارير والامتثال: إعداد تقارير دورية للإدارة العليا حول المخاطر الناشئة. ضمان الامتثال للوائح المحلية والدولية المتعلقة بإدارة المخاطر. التدريب وإدارة الأزمات: تنظيم جلسات تدريبية لزيادة وعي الموظفين بالمخاطر وكيفية إدارتها. تطوير خطط استجابة للأزمات والطوارئ.



المتطلبات: المؤهلات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة، أو مجال ذي صلة. شهادات مهنية مثل CIRM ، CRMP ، أو FRM (يفضل). الخبرة: 2-5 سنوات خبرة في إدارة المخاطر أو مجال ذي صلة. المهارات: مهارات تحليلية قوية. مهارات تواصل فعّالة. القدرة على العمل تحت الضغط واتخاذ قرارات حاسمة. إتقان أدوات وبرامج إدارة المخاطر.



2. خبير اقتصادي (Economic Expert)

المهام الوظيفية: تحليل الاتجاهات الاقتصادية الوطنية والعالمية والأسواق المالية. إجراء تحليلات كمية ونوعية لتقييم الظروف الاقتصادية والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. تطوير نماذج اقتصادية لمحاكاة تأثير السيناريوهات المختلفة. تقديم المشورة للجهات الحكومية أو الشركات بشأن السياسات المالية والنقدية. إعداد مقترحات سياسات اقتصادية بناءً على أبحاث وتحليلات معمقة. استخدام أدوات إحصائية ونماذج اقتصادية لتوقع النمو الاقتصادي، التضخم، ومعدلات البطالة. تقديم تقييمات الأثر الاقتصادي للمشاريع أو التغييرات في السياسات.



المتطلبات:

المؤهلات: درجة البكالوريوس، الماجستير، أو الدكتوراه في الاقتصاد. سنوات الخبرة المطلوبة: البكالوريوس: 6 سنوات. الماجستير: 4 سنوات. الدكتوراه: سنتان.

المهارات: إلمام بأدوات التنبؤ الاقتصادي مثل IMF’s FPP framework و E-views . مهارات تحليلية وبحثية متقدمة. مهارات تواصل وعرض ممتازة.

اللغات: إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى احترافي).



كيفية التقديم:

يمكن التقديم على الوظائف من خلال الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط أو عبر منصات التوظيف المعتمدة.

يُنصح بتحديث السيرة الذاتية وإبراز المهارات والخبرات ذات الصلة.

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل حكومية واعدة، فلا تفوّت هذه الفرصة المميزة من وزارة الاقتصاد والتخطيط. اطلع على الشروط وسارع بالتقديم عبر الرابط الرسمي المعلن.