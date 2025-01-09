شركة المراعي السعودية تعلن عن وظائف شاغرة: فرص عمل مميزة في مختلف التخصصات

أعلنت شركة المراعي السعودية، الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات. تقدم الشركة فرص عمل مميزة للباحثين عن وظائف في بيئة عمل احترافية ومتطورة، مع رواتب ومزايا تنافسية.

كتب محمد سعد – تُعلن شركة المراعي، الشركة الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، عن توفر 45 وظيفة شاغرة في 7 مدن بالمملكة العربية السعودية. هذه فرصتك للانضمام إلى فريق عمل مُتميز والاستفادة من مزايا رائعة!

الوظائف المتاحة:

تتنوع الوظائف المُعلنة لتشمل العديد من المجالات، منها:

الإدارة: مشرف ورشة عمل، سكرتير، موظف موارد بشرية، مساعد مدير المزرعة، مدير فريق، مدير قسم التسويق، منسق النقل، محلل الدعم، مشرف مبيعات أول، أخصائي توظيف أول، محلل شؤون المشتريات، مشرف الموقع، مهندس تخطيط.

مشرف ورشة عمل، سكرتير، موظف موارد بشرية، مساعد مدير المزرعة، مدير فريق، مدير قسم التسويق، منسق النقل، محلل الدعم، مشرف مبيعات أول، أخصائي توظيف أول، محلل شؤون المشتريات، مشرف الموقع، مهندس تخطيط. الصحة والسلامة: منسق الجودة والصحة.

منسق الجودة والصحة. المالية: أمين الصندوق، فني محاسبة.

أمين الصندوق، فني محاسبة. وغيرها من الفرص

أماكن العمل:

الرياض

مكة المكرمة

جدة

الخرج

الدمام

حائل

رفحاء

المؤهلات المطلوبة:

الثانوية العامة

الدبلوم

البكالوريوس

التخصصات المطلوبة:

تشمل التخصصات المطلوبة إدارة الأعمال، إدارة الفنادق، إدارة المواد، سلاسل الإمداد، المشتريات، المبيعات، التسويق، الموارد البشرية، المحاسبة، الزراعة، جودة الأغذية، تقنية الأغذية، تقنية الألبان، تقنية الهندسة، الصيدلة، علم النفس، علم الأحياء الدقيقة، العلوم الاجتماعية، الميكانيكا، الكهرباء، الكيمياء، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، الصحة والسلامة المهنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

المزايا:

رواتب تنافسية

مكافأة أداء تقديرية

بدل سكن

تغطية طبية

إجازات سنوية

مزايا أخرى

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف الشاغرة، يُرجى زيارة الرابط التالي: [اضغط هنا]

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل مميزة في شركة رائدة، فإن المراعي تقدم لك الفرصة للانضمام إلى فريقها. اطلع على التفاصيل وسارع بالتقديم عبر الموقع الرسمي للشركة.