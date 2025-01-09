المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين لحملة البكالوريوس فأعلى

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، موجهة لحملة درجة البكالوريوس وما فوق في مختلف التخصصات. تأتي هذه الفرص ضمن جهود المركز لدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز التنمية البيئية والحفاظ على الحياة الفطرية.

هل أنت مهتم بالمحافظة على الحياة الفطرية في المملكة؟

كتب محمد سعد – يُعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن ثلاث وظائف شاغرة في مقره الرئيسي بمدينة الرياض، للجنسين و حملة البكالوريوس فأعلى. انضم إلى فريق عمل مُتميز وساهم في حماية البيئة و تنمية الحياة الفطرية!

الوظائف المتاحة:

1. أخصائي إدارة مخاطر (متقدم أول):

المهام: تحديد وتحليل وتصنيف المخاطر. إدارة و الإشراف على خطط و استراتيجيات الاستجابة للمخاطر. ضمان استمرارية الأعمال.

المؤهلات: خبرات متقدمة في مجال المخاطر و استمرارية الأعمال. شهادات علمية و مؤهلات في مجال إدارة المخاطر.



2. أخصائي استثمار (متقدم):

المهام: تحليل البيانات و تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتحديد الفرص الاستثمارية. تطوير خطط لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة. مراجعة المخاطر و تقديم توصيات لتعزيز جاذبية المركز للمستثمرين.

المؤهلات: خبرات في مجال الاستثمار و التمويل. شهادات علمية و مؤهلات في مجال إدارة الأعمال أو التمويل.



3. أخصائي إدارة مخاطر (ممارس):

المهام: تحديد وتحليل وتصنيف المخاطر. متابعة تطبيق استراتيجيات الاستجابة للمخاطر. تحليل أثر انقطاع الأعمال و إعداد خطط استمرارية الأعمال.

المؤهلات: خبرات في مجال إدارة المخاطر و استمرارية الأعمال. شهادات علمية و مؤهلات في مجال إدارة المخاطر.



التخصصات المطلوبة:

إدارة الأعمال

الإدارة المالية

إدارة التمويل والاستثمار

التسويق

إدارة المخاطر والتأمين

أو ما يعادلها

نبذة عن المركز:

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية هو مركز حكومي سعودي تأسس عام 2019، يهدف إلى الإشراف على المناطق المحمية و حماية الحياة الفطرية و إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها.

كيفية التقديم:

التقديم متاح منذ 7 يناير 2025 عبر منصة جدارات: [إضغط هنا]

آخر موعد للتقديم: 12 يناير 2025.

لا تفوت الفرصة للانضمام إلى فريق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. اطلع على الشروط والتخصصات المطلوبة وسارع بالتقديم عبر الموقع الرسمي.