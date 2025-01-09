هاتف Oppo A18: تصميم فاخر وأداء مميز بسعر اقتصادي في السعودية

كشفت أوبو عن هاتفها الجديد Oppo A18 الذي يجمع بين التصميم الفاخر والأداء القوي، مما يجعله من أبرز الخيارات في فئة الهواتف الاقتصادية. يتميز الهاتف بمواصفات عالية وتقنيات حديثة تلبي احتياجات المستخدمين، كل ذلك بسعر يناسب الجميع في السوق السعودي.

كتب محمد سعد – أفصحت شركة أوبو عن هاتفها الاقتصادي الذي قدم الكثير من المميزات المتطورة والعصرية، وهو هاتف Oppo A18، الهاتف يدعم معالجًا قويًا جيدًا للأداء اليومي، مع وجود بطارية ضخمة قادرة على البقاء لأطول فترة، وبه شاشة كبيرة تحقق أفضل مشاهدة للفيديوهات والألعاب، ويتميز الهاتف بشكله الأنيق الجذاب، ليس ذلك فقط، فهو يضم أيضًا الكثير من المميزات والمواصفات، وهي التي سوف نستعرضها لكم بشكل كامل في السطور القادمة عدظجا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف Oppo A18

أهم المواصفات التي جاء بها هذا الهاتف هي التي تتمثل في الآتي:

المواصفات التفاصيل المعالج جاء معالج شركة ميدياتيك من نوع Helio G85 بتكنولوجيا 12 نانو. التخزين والرام الهاتف جاء بذاكرة صلبة 64 أو 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت. الكاميرا الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية: مزدوجة، الأولى بدقة 8 ميجا بكسل وهي الأساسية، أما الثانية فجاءت بدقة 2 ميجا بكسل. الشاشة جاءت من نوع IPS LCD وبمساحة 6.56 إنش بدقة 720×1612. نظام التشغيل أندرويد 13. البطارية 5000 مللي أمبير، وسرعة شحن 10 واط.

عيوب موبايل Oppo A18

لم تأتي الشاشة بدقة عالية لذلك لا تحقق الأداء الأفضل.

حواف الشاشة جاءت كبيرة وواضحة.

سرعة الشاحن لم تأتي بالشكل الأفضل، فقط جاءت بـ 10 واط.

الكاميرا الخلفية في الإصدار السابق Oppo A17 كانت أعلى من هذا الإصدار.

مميزات Oppo A18

جاء بشكل مميز ووزن خفيف ومقاوم للماء.

جاء يدعم منفذ USB من نوع Type C.

البطارية جيدة وقوية وتعمل أطول فترة ممكنة.

الهاتف قادر على دعم شريحتين في وقت واحد مع كارت الميموري.

معالج يحقق تجربة جيدة بالنسبة لسعر الهاتف في فئته الاقتصادية.

سعر هاتف Oppo A18 سعر الهاتف في الأسواق العربية جاء كالتالي:.

في السعودية للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 470 ريال.

في الإمارات للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 430 درهم.

إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الجودة والسعر المناسب، فإن Oppo A18 هو الخيار المثالي. متوفر الآن في السعودية بمواصفات رائعة وتصميم جذاب يناسب مختلف الأذواق.