لا تفوّت عروض بداية العام في أسواق العثيم السعودية: مستمرة حتى 14 يناير

أعلنت أسواق العثيم السعودية عن إطلاق عروض ومفاجآت مميزة بمناسبة بداية العام الجديد. تشمل العروض خصومات مذهلة على مختلف المنتجات، ما يجعلها فرصة مثالية للتسوق بأسعار تنافسية. اغتنم الفرصة الآن واستمتع بالتوفير قبل انتهاء العروض في 14 يناير.

كتب محمد سعد – يقدم العثيم مجموعة من العروض على كافة أنواع شاشات التلفزيون والهواتف الذكية وذلك بأسعار ممتازة غير متوفرة في أي مكان آخر، كما يقدم خصومات وتخفيضات تصل إلى 50٪ على جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية ومواد الطازج والمعلبات وغيرها من المستلزمات المنزلية الأساسية ثذزرض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

حيث يمكنك الآن التوجه في أسرع وقت إلى أحد فروع العثيم بالمملكة والاستفادة من هذه العروض حيث أنها مستمرة حتى يوم 14 يناير لعام 2025 ولذلك سوف نتعرف الآن على أهم العروض والخصومات التي يقدمها العثيم تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل .

عروض العثيم السعودية على مواد الطازج

تعرف على أفضل تشكيلة من العروض والخصومات التي يقدمها العثيم على جميع السلع والمواد الغذائية الأساسية وذلك من خلال الآتي

10 كيلو جرام من الأرز البسمتي مزه النوع الوليمة وذلك بسعر حوالي 69.95 ريال سعودي.

زجاجة من الزيت دوار الشمس النوع نوع الحجم 2.7 لتر وذلك بسعر 29.95 ريال سعودي.

عشرة كيلو جرام من السكر الأبيض النوع البيت وذلك بسعر نحو 28.95 ريال سعودي.

عبوة من شاي ليبتون حافظ النكهة أكياس الحجم 10 أكياس وذلك بسعر 10.95 ريال سعودي.

يبلغ سعر الكيلو الواحد من الطماطم الطازجة بسعر نحو 5.95 ريال سعودي.

حليب مجفف من أنكور الوزن 2.25 جرام وذلك بسعر 56.95 ريال سعودي.

لحم مفروم بقري مبرد برازيلي بسعر 12.95 ريال سعودي.

ثلاث أكياس من مكرونة جود الوزن 400 جرام وذلك بسعر 8.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم السعودية على شاشات التلفزيون يوفر العثيم مجموعة من العروض على عدد كبير من أجهزة شاشات التلفزيون والهواتف الذكية وهي كالتالي.

الحصول على شاشة تلفزيون ذكي النوع امبيكس ال دي سمارت 50 بوصة بسعر 869 ريال سعودي.

بينما يبلغ سعر شاشة عرض من اونيكس ال اي دي سمارت 65 بوصة وذلك بسعر حوالي 1299 ريال سعودي.

يبلغ سعر شاشة تلفزيون ذكي النوع سهم ال اي دي سمارت 50 بوصة وذلك بمبلغ حوالي 849 ريال سعودي.

الحصول على شاشة تلفزيون ذكي النوع اونيكس ال اي دي سمارت 58 بوصة وذلك بسعر حوالي 1099 ريال سعودي.

لا تضيع الفرصة للاستفادة من عروض بداية العام في أسواق العثيم السعودية، حيث تجد أفضل الأسعار وأعلى جودة. سارع بالتسوق قبل انتهاء العروض في 14 يناير!