ريلمي تطلق هاتف Realme C75: مواصفات مذهلة وسعر يناسب الجميع

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتفها الجديد Realme C75 الموجه للفئة الاقتصادية، والذي يتميز بمواصفات حديثة تجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب. الهاتف مصمم لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن تجربة مميزة بتكلفة معقولة.

كتب محمد سعد – كشفت شركة ريلمي عن أحدث هواتفها في الخارج والتي تعد من أقوى الهواتف الفئة الاقتصادية وهو هاتف Realme C75 الجديد، المصمم بشكل مميز وأنيق كما يأتي بمواصفات ممتازة تنافس جميع الهواتف الاقتصادية، كما يتميز بمقاومة الغبار والماء بتصنيف IP69، مع استخدام شاشة بحجم كبير بدقة الـ fhd بمعدل تحديث 90 هرتز، ويستخدم معالج قوي مميز من ميديا تيك ليقدم أفضل أداء، فدعونا نتعرف على أهم مواصفات هاتف Realme C75 ومميزاته الهاتف على النحو التالي مغميج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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تفاصيل مواصفات هاتف Realme C75

تقدم شركة ريلمي أقوي هواتفها الاقتصادية بمواصفات عالية مما يجعل الهاتف الخيار الأمثل وتتلخص في الجدول التالي:

المواصفات التفاصيل الأبعاد والوزن يأتي الهاتف بطول 165.7 ملم والعرض 76.2 ملم والسمك 8 ملم

أما الوزن يأتي 196 جرام المعالج بأتي معالج هاتف Realme C75 من نوع Helio G92 Max ثماني النواة

من تصنيع شركة ميديا تيك شبكات الاتصال يدعم شبكات الـ 2G والـ 3G والـ 4G

يدعم عدد 2 شريحة اتصال نوع نانو سيم ذاكرة التخزين والرام يأتي إصدار بذاكرة داخلية 128 مع 8 جيجا رام

إصدار أخر بذاكرة 256 مع 8 جيجا رام

يدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين الشاشة تأتي شاشة هاتف Realme C75 من نوع IPS LCD

الجودة تأتي FHD بدقة 1080×2400 بكسل

كثافة البكسلات 392 بكسل

المساحة تأتي بمقاس 6.72 بوصة

معدل التحديث 90 هرتز مثل المميز هاتف Oppo A79 5G

درجة السطوع 690 شمعة لكل متر مربع الكاميرات الخلفية يأتي بعدسة خلفية أساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة F/1.8

مزود بفلاش خلفي نوع LED فلاش الكاميرا الأمامية يأتي هاتف ريلمي سي 75 بعدسة سيلفي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 الألوان وخامات التصنيع عروض على الهواتف الذكية يأتي الموبايل باللون الأسود والذهبي

يستخدم البلاستيك في تصنيع الهاتف من الخارج بالكامل البطارية تأتي بطارية جوال Realme C75 بسعة 6000 مللي أمبير فهي بقوة أعلى من عملاق شاومي الاقتصادي هاتف Xiaomi Poco C65

الشحن السريع بدرة 45 واط

يدعم الشحن العكسي سوفت وير يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14

واجهة المستخدم Realme UI 5.0

مميزات هاتف Realme C75

يأتي موبايل ريلمي سي 75 بمزايا كثيرة تجعله منافس قوي للفئة الاقتصادية وهي كالآتي:

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يأتي مقاوم للغبار والماء، مع تصميم مميز ووزن خفيف لسهولة حمله.

يدعم سماعات مكبر الصوت بنوع ستريو للحصول على أفضل أداء صوتي.

يدعم إمكانية تركيب كارت ميموري لزيادة مساحة التخزين، كما يمكن استخدامه أثاء وجود الشريحتين في نفس الوقت.

بطارية ضخمة تكفي ليوم كامل بدون تفريغ الشحن، مع دعم الشحن السريع والعكسي.

سعر هاتف Realme C75 في الدول العربية

يتوفر هاتف ريلمي سي 75 في الخارج لذاكرة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 220 دولار، بينما تأتي ذاكرة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 255 دولار أمريكي.

في الإمارات يكون السعر حسب سعره العالمي بالدولار وتحويله بسعر حوالي 807 درهم.

أما في داخل السعودية حسب سعره العالمي يتوفر بسعر حوالي 825 ريال سعودي.

في داخل مصر سيكون بسعر حوالي 10839 جنيه مصري.

إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي بمواصفات رائعة، فإن Realme C75 هو الخيار الأمثل. متوفر الآن بسعر تنافسي يناسب كافة الفئات. لا تفوّت فرصة الحصول عليه!