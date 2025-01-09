ريلمي تطلق هاتف Realme C75: مواصفات مذهلة وسعر يناسب الجميع

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتفها الجديد Realme C75 الموجه للفئة الاقتصادية، والذي يتميز بمواصفات حديثة تجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب. الهاتف مصمم لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن تجربة مميزة بتكلفة معقولة.
كتب محمد سعد – كشفت شركة ريلمي عن أحدث هواتفها في الخارج والتي تعد من أقوى الهواتف الفئة الاقتصادية وهو هاتف Realme C75 الجديد، المصمم بشكل مميز وأنيق كما يأتي بمواصفات ممتازة تنافس جميع الهواتف الاقتصادية، كما يتميز بمقاومة الغبار والماء بتصنيف IP69، مع استخدام شاشة بحجم كبير بدقة الـ fhd بمعدل تحديث 90 هرتز، ويستخدم معالج قوي مميز من ميديا تيك ليقدم أفضل أداء، فدعونا نتعرف على أهم مواصفات هاتف Realme C75 ومميزاته الهاتف على النحو التالي مغميج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
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تفاصيل مواصفات هاتف Realme C75
تقدم شركة ريلمي أقوي هواتفها الاقتصادية بمواصفات عالية مما يجعل الهاتف الخيار الأمثل وتتلخص في الجدول التالي:
|المواصفات
|التفاصيل
|الأبعاد والوزن
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|المعالج
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|شبكات الاتصال
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|ذاكرة التخزين والرام
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|الشاشة
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|الكاميرات الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|الألوان وخامات التصنيع
|عروض على الهواتف الذكية
|البطارية
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|سوفت وير
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مميزات هاتف Realme C75
يأتي موبايل ريلمي سي 75 بمزايا كثيرة تجعله منافس قوي للفئة الاقتصادية وهي كالآتي:
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- يأتي مقاوم للغبار والماء، مع تصميم مميز ووزن خفيف لسهولة حمله.
- يدعم سماعات مكبر الصوت بنوع ستريو للحصول على أفضل أداء صوتي.
- يدعم إمكانية تركيب كارت ميموري لزيادة مساحة التخزين، كما يمكن استخدامه أثاء وجود الشريحتين في نفس الوقت.
- بطارية ضخمة تكفي ليوم كامل بدون تفريغ الشحن، مع دعم الشحن السريع والعكسي.
سعر هاتف Realme C75 في الدول العربية
يتوفر هاتف ريلمي سي 75 في الخارج لذاكرة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 220 دولار، بينما تأتي ذاكرة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 255 دولار أمريكي.
- في الإمارات يكون السعر حسب سعره العالمي بالدولار وتحويله بسعر حوالي 807 درهم.
- أما في داخل السعودية حسب سعره العالمي يتوفر بسعر حوالي 825 ريال سعودي.
- في داخل مصر سيكون بسعر حوالي 10839 جنيه مصري.
إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي بمواصفات رائعة، فإن Realme C75 هو الخيار الأمثل. متوفر الآن بسعر تنافسي يناسب كافة الفئات. لا تفوّت فرصة الحصول عليه!
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