Samsung Galaxy A55 5G: هاتف فاخر للفئة المتوسطة في السعودية والإمارات

أعلنت سامسونج عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy A55 5G، الذي يندرج ضمن الفئة المتوسطة لعام 2025. يجمع الهاتف بين التصميم الأنيق والأداء العالي، مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، ليكون خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن الجودة والتقنيات الحديثة بسعر مناسب.

كتب محمد سعد – في هذا المقال سوف نتعرف على أهم مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 5G أفضل هواتف سامسونج العالمية في الفئة المتوسطة الذي حقق نسبة مبيعات كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث يتميز الهاتف بتصميمه الرائع مع مقاومته للغبار والماء بتصنيف معتمد لمدة نصف ساعة أسفل الماء، كما يستخدم خامات من الزجاج في ظهر الهاتف بطبقة حماية مثل الهواتف الرائدة وإمكانيات كثيرة سوف نتعرف عليها فيما يلي جاسظخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 5G

المواصفات التفاصيل الأبعاد والوزن الأبعاد: الطول 161.1 ملم

العرض 77.4 ملم

السمك 8.2 ملم

الوزن يأتي 213 جرام المعالج يأتي من نوع Exynos 1480 بتكنولوجيا تصنيع الـ 4 نانو ميتر

من تصنيع شركة سامسونج نفسها

المعالج الرسومي من نوع Xclipse 530 شبكات الاتصال يدعم شبكات الـ 2G والـ 3G والـ 4G والجيل الخامس الـ 5G

يدعم تشغيل 2 شريحة اتصال نانو سيم الشاشة تأتي شاشة هاتف Samsung Galaxy A55 5G من نوع Super AMOLED بمساحة 6.6 بوصة

الجودة FHD بدقة 1080×2340 بكسل

كثافة بكسلات 390 بكسل

معدل التحديث بتردد 120 هرتز كما في وحش الذكاء الاصطناعي هاتف Oppo Reno 12 F 5G

درجة السطوع تصل 1000 شمعة الكاميرا الأمامية تأتي عدسة السيلفي بدقة 32 ميجا بكسل الكاميرات الخلفية يأتي هاتف سامسونج جالكسي ايه 55 5جي بثلاث كاميرات خلفية

الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل

الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل وخاصة بالتصوير الواسع

أما الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل وخاصة بعمل الماكرو

الفلاش يأتي أحادي من نوع LED البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما في هاتف Samsung Galaxy A16 4G

الشحن السريع بقدرة 25 واط سوفت وير يعمل الهاتف بنظام أندرويد 14

واجهة المستخدم الحديثة الـ One UI 6.1 خامات التصنيع والألوان يستخدم خامة الزجاج بطبقة حماية في التصنيع من الخارج مع إطار من الالمونيوم

يأتي باللون الليموني والكحلي والأزرق والبنفسجي

أسعار موبايل Samsung Galaxy A55 5G

يتوفر جوال سامسونج جالكسي ايه 55 5جي داخل السعودية بسعر حوالي 1150 ريال لذاكرة 128 مع 8 جيجا رام، بينما ذاكرة 256 مع 8 بسعر حوالي 1250 ريال.

إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الفخامة والأداء القوي بسعر منافس، فإن Samsung Galaxy A55 5G هو الخيار الأمثل. متوفر الآن في السعودية والإمارات بأسعار تناسب مختلف الفئات.