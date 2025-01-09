Samsung Galaxy A55 5G: هاتف فاخر للفئة المتوسطة في السعودية والإمارات

أعلنت سامسونج عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy A55 5G، الذي يندرج ضمن الفئة المتوسطة لعام 2025. يجمع الهاتف بين التصميم الأنيق والأداء العالي، مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، ليكون خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن الجودة والتقنيات الحديثة بسعر مناسب.
كتب محمد سعد – في هذا المقال سوف نتعرف على أهم مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 5G أفضل هواتف سامسونج العالمية في الفئة المتوسطة الذي حقق نسبة مبيعات كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث يتميز الهاتف بتصميمه الرائع مع مقاومته للغبار والماء بتصنيف معتمد لمدة نصف ساعة أسفل الماء، كما يستخدم خامات من الزجاج في ظهر الهاتف بطبقة حماية مثل الهواتف الرائدة وإمكانيات كثيرة سوف نتعرف عليها فيما يلي جاسظخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تفاصيل مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 5G
|المواصفات
|التفاصيل
|الأبعاد والوزن
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|المعالج
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|شبكات الاتصال
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|الشاشة
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|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرات الخلفية
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|البطارية
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|سوفت وير
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|خامات التصنيع والألوان
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أسعار موبايل Samsung Galaxy A55 5G
يتوفر جوال سامسونج جالكسي ايه 55 5جي داخل السعودية بسعر حوالي 1150 ريال لذاكرة 128 مع 8 جيجا رام، بينما ذاكرة 256 مع 8 بسعر حوالي 1250 ريال.
إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الفخامة والأداء القوي بسعر منافس، فإن Samsung Galaxy A55 5G هو الخيار الأمثل. متوفر الآن في السعودية والإمارات بأسعار تناسب مختلف الفئات.
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