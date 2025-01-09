سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A16 4G: الخيار الاقتصادي الجديد في السعودية والإمارات

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الجديد Galaxy A16 4G، الذي يجمع بين السعر الاقتصادي والمواصفات المناسبة لتلبية احتياجات المستخدمين اليومية. يتميز الهاتف بتصميم أنيق، وأداء يعتمد عليه، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين في السعودية والإمارات الباحثين عن هاتف بجودة عالية وسعر مناسب.

كتب محمد سعد – لقد أعلنت شركة سامسونج عن الهاتف الاقتصادي الجديد الـ Galaxy A16 4G، ويقدم الهاتف أفضل قيمة مقابل السعر في هذه الفئة كما يأتي الهاتف بأفضل شاشة Super AMOLED بحجم 6 .7 إنش مع معدل تحديث 90 هرتز وذلك مع كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل وذلك يكون مع استخدام معالج Helio G99 القوي لتقديم أداء سريع وسلس، ومن خلال مقالنا سوف نعرض عن سعر ومواصفات الهاتف مقخقه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر هاتف Samsung Galaxy A16

سوف نعرض عن سعر الهاتف المميز من خلال الفقرة التالية:

السعر في مصر لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام يكون بسعر 7400 جنيه لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 8100 جنيه للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 9600 جنيه وذلك مع ضمان محلي صنع في مصر مع هدية شاحن 25 واط .

بينما يكون السعر في السعودية لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 620 ريال سعودي للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 850 ريال سعودي.

تم تسجيل السعر في الإمارات لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 550 درهم والنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 730 درهم .

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A16

يوجد العديد من المواصفات المميزة التي توجد في الهاتف وسوف نعرض هذه المواصفات من خلال الفقرة التالية:

هاتف Samsung Galaxy A16 يدعم الاتصال اللا تلامس الـ NFC .

بينما يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano SIM .

كما أنه يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G .

يأتي هاتف Samsung Galaxy A16 بأبعاد 164.4×77.9×7.9 ملم مع وزن 200 جرام .

بالإضافة إلى خامات الهاتف من البلاستيك كالمعتاد .

يأتي الهاتف ويكون طاردًا الغبار ورذاذ الماء بمعيار IP54 .

مميزات Samsung Galaxy A16

يوجد العديد من المميزات التي سوف نعرض عنها من خلال الفقرة التالية:

يوجد بطارية مقبولة مع شحن سريع تكون بقوة 25 واط.

الكاميرات وبالأخص الكاميرا الخلفية الأساسية التي تقدم تجربة تصوير جيدة.

لقد أوضحنا من خلال مقالنا عن سعر الهاتف Samsung Galaxy A16، كما عرضنا عن مميزاته وهو من أكثر الهواتف التي يفضل شرائها بسبب إمكانياته

يعد هاتف Samsung Galaxy A16 4G الخيار الأمثل لمن يبحث عن هاتف اقتصادي يلبي الاحتياجات اليومية بسلاسة. متوفر الآن في الأسواق السعودية والإماراتية بسعر منافس.