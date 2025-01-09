عيسى رمضان: شتاء الكويت الأبرد منذ عقد وأمطار رعدية متوقعة اليوم وغدًا

حذر الخبير الفلكي عيسى رمضان من انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال شتاء الكويت، الذي وصفه بالأبرد منذ 10 سنوات. ودعا المواطنين والمقيمين إلى ارتداء الملابس الثقيلة للتأقلم مع هذه الأجواء الباردة. كما توقع استمرار هذه الموجة حتى موعد محدد، مع أمطار رعدية محتملة اليوم وغدًا.

كتب محمد سعد – فيما أكد خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان أن «البلاد ستشهد هذا العام برداً لم يأتِ مثله منذ عقد من الزمان»، بيّن أن «الأجواء ستكون دافئة خلال عطلة نهاية الأسبوع» راقهص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وذكر رمضان أنه «بعد برودة الجو التي شهدناها ستكون أجواء اليوم (الجمعة) وجزء من (السبت) دافئة، بفعل هواء الكوس (الرياح الجنوبية الشرقية)، وستصل درجات الحرارة إلى 24 درجة، مع وجود غيوم في السماء، وفرص لسقوط أمطار».

ونصح رمضان بـ«لبس الملابس الثقيلة وعدم الاستهانة بالبرودة»، لافتاً إلى أن «البرد يبدأ من ليل السبت، بفعل عودة الهواء الشمالي الغربي، على أن تستمر برودة الجو، ويكون معدل البرودة أقوى مع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل».

من جهته، أكد خبير الأرصاد الجوية فهد العتيبي أن «الأيام المقبلة ستكون معتدلة الأجواء دافئة نهاراً وباردة ليلاً، مع فرص لأمطار من مساء اليوم (الجمعة) وحتى ظهر غد السبت، بين خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحياناً».

وكانت البلاد قد تعرّضت لأجواء باردة خلال الأيام الماضية، حيث سجل متوسط درجات الحرارة في 19 ديسمبر 13 درجة مئوية، وفي 20 ديسمبر 12.5 درجة مئوية، وفي 21 ديسمبر 14 درجة مئوية، وفي 22 ديسمبر 13 درجة مئوية، وفي 23 ديسمبر 13 درجة مئوية وفي 24 ديسمبر 13 درجة مئوية، لكنها ارتفعت أمس لتسجل 14 درجة مئوية.

ووفقاً لإحصائيات إدارة الأرصاد الجوية، فإن أعلى درجة حرارة سجلت في البلاد في شهر ديسمبر كانت في 24 ديسمبر 2017، وبلغت 30.5 درجة مئوية، فيما بلغت أدنى درجة حرارة صغرى -1.5 درجة مئوية وسجلت في 29 ديسمبر 1963. أما أدنى درجة حرارة صغرى على الإطلاق فكانت في جزيرة بوبيان في 4 يناير 2009، وبلغت -4.5 درجة مئوية.

استعدوا لأجواء شتوية استثنائية هذا العام في الكويت، مع توقعات باستمرار البرودة والأمطار خلال الأيام المقبلة. تابعوا التحديثات الجوية لحماية أنفسكم من تقلبات الطقس.