الداخلية الكويتية توضح: حالات منع السفر لدول الخليج بالبطاقة المدنية

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية تنبيهًا هامًا بشأن السفر لدول الخليج باستخدام البطاقة المدنية، موضحة الحالات التي يتم فيها منع السفر بهذه الطريقة. يهدف هذا التنبيه إلى توعية المواطنين بشروط السفر وتجنب أي مشكلات أثناء التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كتب محمد سعد – نبهت وزارة الداخلية امس الأربعاء، إلى أن القرار الوزاري رقم 2646 لسنة 2024 الصادر في الثاني من ديسمبر الماضي ينص على حظر استخدام المواطنين والمواطنات للبطاقة المدنية كوثيقة تنقل بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حال عدم صلاحية جواز السفر لقكطف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في منشور عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، أن إحدى مواد القرار تنص على أنه “لا يجوز السفر أو التنقل إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبطاقة المدنية إذا لم يكن جواز السفر ساري المفعول أو في حال فقدانه لحين استخراج بدل مفقود أو صدور قرار بسحب الجواز”.

وأضافت أن “الحظر يسري في هذه الحالة خلال المدة التي يستغرقها استصدار قرار السحب على أن لا تزيد هذه المدة عن أسبوعين”.

للتحقق من شروط السفر وضمان تجربة خالية من التعقيدات، يُنصح بالاطلاع على التوجيهات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الكويتية قبل التخطيط لأي رحلة.