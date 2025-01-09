القانون الجديد في عمان: 7 شروط أساسية لزواج العمانية من وافد

أصدرت سلطنة عمان قانونًا جديدًا ينظم شروط زواج المرأة العمانية من وافد، وذلك بهدف ضمان الالتزام بالمعايير القانونية والاجتماعية. يتضمن القانون 7 شروط رئيسية يجب استيفاؤها للحصول على الموافقة الرسمية. تعرف على التفاصيل الكاملة لهذا القانون الجديد.

كتب محمد سعد – عقد الزواج بدون تصريح في سلطنة عمان، وهو موضوع ذو أهمية خاصة حيث تفرض سلطنة عمان بعض الشروط والمتطلبات على العماني للزواج من أجنبية، وينبغي معرفة هذه الشروط والقواعد لكل مواطن عماني وكل مواطنة عمانية ترغب في الزواج من أجنبي وذلك لتجنب عقوبة الزواج بدون تصريح في سلطنة عمان رمظغن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما هي عقوبة عقد الزواج بدون تصريح في سلطنة عمان؟ وأين توجد مكاتب الزواج في سلطنة عمان؟ وهل يمكن زواج العسكري العماني من أجنبية؟ كل هذه الأسئلة نجيبها معكم بين طيات مقالنا الشيق فكونوا معنا.

وفي مقالنا عن عقد الزواج بدون تصريح في سلطنة عمان، ينبغي أن نذكر أنه يوجد قانون في سلطنة عمان ينظم موضوع الزواج بالنسبة لمن يريد الزواج من أجنبية سواء كان رجلًا أو امرأة ولمخالفة هذا القرار تطبق العقوبة التي نص عليها القانون.

وقبل أن نعرف المزيد عن عقد الزواج بدون تصريح في سلطنة عمان، ينبغي أن نذكر الشروط التي يجب توافرها لكل راغب في الزواج من أجنبية، ومن أهمها أن يتقدم الراغب في الزواج من أجنبية بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على تصريح الزواج من أجنبية وذلك حتى لا يتعرض إلى عقوبة عقد الزواج بدون تصريح في سلطنة عمان وينبغي أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:

وجود بعض الأسباب الصحية، أو الاجتماعية التي تحتم هذا الزواج.

تمتع طالب الزواج من غير العمانية بالقدرة على توفير المسكن.

مقدرة المواطن العماني المتقدم بطلب التصريح على تحمل تكاليف الزواج، وذلك بالإضافة إلى مقدرته على إعالة الأسرة.

ينبغي كذلك أن يكون طالب الزواج غير متزوج من عمانية ويستثنى من ذلك حالة أن تكون الزوجة العمانية لا تقوم بواجباتها الزوجية.

ما هي الأسباب الاجتماعية والصحية التي تدعو المواطن العماني إلى الزواج من أجنبية؟

قد يتساءل البعض هل يسمح للعماني الزواج من الخارج وهنا نقول أنه يمكن ذلك ولكن بعد استخراج موافقة وتصريح من وزارة الداخلية بالموافقة على الزواج.

وينبغي أن نذكر الأسباب التي تدعو المواطن العماني إلى الزواج من أجنبية ولنخص فيما يلي أهم الأسباب الصحية والاجتماعية وهي كالآتي:

الأسباب الاجتماعية:

مكانة المواطن طالب الزواج وأسرته اجتماعيًا، واللون، والحسب، كذلك تتعلق الأسباب الاجتماعية بالنسب.

الأسباب الصحية: تتمثل الأسباب الصحية في صحة وسلامة طالب الزواج، حيث أنه يضطر إلى الزواج من أجنبية لعدم وجود من تقبل العيش معه.

يجوز زواج المطلق من أجنبية. عدم مقدرة الزوجة العمانية على القيام بواجباتها الزوجية فهنا يجوز له الزواج من أجنبية.

أهم الحالات التي يجوز فيها الزواج من أجنبية حسب القانون:

ينص القانون على بعض الحالات التي يمكن فيها الزواج من أجنبية وذلك بعد الحصول على تصريح لعدم التعرض إلى عقوبة عقد الزواج بدون تصريح في سلطنة عمان وتشمل هذه الحالات الآتي:

انتماء طالب أو طالبة الزواج إلى جنسية دولة من دول مجلس التعاون. يجوز جواز المرشح أو المرشحة من الشخص الذي ولد في عمان، أو كان من أم عمانية. إقامة الشخص في عمان أكثر من ثمانية عشر عامًا. أن تكون المرشحة للزواج مطلقة، أو أرملة من زوج عماني، بالإضافة إلى وجود أبناء من ذلك الزوج. يجوز الزواج من الأجانب في حالة كان طالب الزواج يقيم في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني الدول الأخرى.

وجود ظرف أو حالة يقدرها وزير الداخلية ويمنحه التصريح بالزواج، وتشمل تلك الظروف إقامة طالب الزواج لفترة كبيرة بالخارج.

عقوبة عقد الزواج بدون تصريح في سلطنة عمان:

قد يتساءل البعض تزوجت بدون تصريح فما هي العقوبة، وهنا ينبغي أن نذكر أنه ينص القانون العماني على عدة عقوبات تطبق على كل مواطن أو مواطنة عمانية يخالف أحكام القرار، وتشمل هذه العقوبات كالآتي:

الإلزام بدفع الغرامة التي لا تزيد على ألفي ريال عماني.

حرمان المواطن الذي يخالف هذا القرار من تولي وظيفة من الوظائف العامة.

منع المخالف من أن يستقدم زوجته أو زوجها إلى السلطنة.

قانون تنظيم زواج العمانيين من الأجانب في السلطنة صدر المرسوم سلطاني رقم 85/39 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.

نص المادة 1 من القانون

تنص تلك المادة على تفويض وزير الداخلية في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.

المادة 2

جميع التعديلات التي وردت في هذا القانون تجرى على قانون تنظيم الجنسية العمانية.

المادة 3 من القانون

تنص تلك المادة على أن تطبق جميع الجهات المختصة هذا المرسوم كل في مجال اختصاصه.

إليك تفاصيل الأحكام الواردة في ملحق أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وردت تلك الأحكام في نفس المرسوم السلطاني وإليك نصها:

نص المادة رقم 1

يشترط الحصول على تصريح من وزارة الداخلية لزواج العمانيين من أجانب، وينبغي أن يكون ذلك مع مراعاة عدم الإخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور هذا القرار.

ويصدر التصريح من وزارة الداخلية حال توفر الشروط التالية:

وجود أسباب اجتماعية أو صحية تدعو إلى هذا الزواج. قدرة طالب الزواج المادية على التكاليف المخصصة للزواج كذلك قدرته على توفير المسكن المناسب وأن يعيل الأسرة. أن لا يكون طالب الزواج متزوج بمواطنة عمانية ويستثنى من ذلك حالة أن تكون الزوجة غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية.

نص المادة رقم 2 من المرسوم

تشكيل لجنة تبحث الطلبات المقدمة للموافقة على زواج العمانيين من الأجانب ويكون ذلك وفقًا للتعليمات التي تصدر لتنظيم العمل ويكون تشكيل تلك اللجنة كالتالي:

عضوان من وزارة الداخلية يكون أحداهما رئيسا للجنة. عضو واحد من وزارة التنمية الاجتماعية. عضو واحد من شرطة عمان السلطانية. وترفع تلك اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية ليتخذ القرار المناسب بالقبول أو الرفض.

نص المادة رقم 3 من المرسوم

تنص تلك المادة على أنه يستثنى من أحكام المادتين رقم 1 و2 الحالات التالية:

أن يكون المرشح أو المرشحة للزواج ينتمي بالجنسية إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. أن يكون المرشح أو المرشحة للزواج بعماني ولد في عمان لأم عمانية وينبغي أن يكون قد حافظ على الإقامة داخل السلطنة لمدة لا تقل عن ثمانية عشر عاما. أن تكون السيدة المرشحة للزواج أرملة أو مطلقة من شخص عماني ولها أبناء منه. كذلك يجوز التصريح بالزواج من أجانب لوزير الداخلية في الحالات التالية:

أن يكون طالب الزواج من ساكني المناطق من الحدودية. إذا كان طالب الزواج من المواطنين العمانيين بالجنس. وجود ظروف يقدر الوزير معها ملاءمة التصريح له بالزواج، ومن تلك الشروط أن يكون مقيمًا لمدة طويلة خارج السلطنة.

تعرف إلى تصريح زواج العمانية من أجنبي

عقد الزواج بدون تصريح في سلطنة عمان، ينبغي أن تتوافر الشروط التي أقرها القانون فيمن يتقدم بطلب للزواج من وزارة الداخلية وذلك حتى لا يواجه العقوبة التي نص عليها القانون ومن شروط التقدم بتصريح زواج للعمانية التالي:

أن يكون طالب الزواج أو طالبة الزواج ينتمي بجنسية إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. أن يكون المرشح للزواج ولد في عمان لأم عمانية وأقام فيها مدة لا تقل عن ثمانية عشر عاما. ومن الجدير بالذكر هنا أن القانون العماني رغم أنه يبيح للمرأة أن تتزوج من الشخص الأجنبي أو غير العماني بعد الحصول على تصريح زواج من وزارة الداخلية إلا أنه يحرمها من حق منح الجنسية العماني لأبنائها من شخص أجنبي.

أهم شروط زواج العمانية من الوافد

قد يتساءل البعض كيف أتزوج من عمانية وعليه ينبغي أن نستعرض شروط زواج المواطنة العمانية من وافد ولا سيما شروط زواج المصري من عمانية وهي تعد شروط تتخللها بعض القسوة حيث ينص القانون على الآتي:

ينبغي أن يحصل الزوج المستقبلي للمواطنة العمانية على موافقة من الحكومة العمانية قبل أن يقدم على الزواج من عُمانية.

ينبغي أن يكون هناك أبناء من هذا الزواج.

يشترط القانون على عدم أحقية الزوج طلب الجنسية إلا بعد مرور 15 عاماً على الزواج.

ينبغي على الزوج الأجنبي أن يقضي مدة الخمسة عشر عاماً في سلطنة عُمان متصلة، بينما يكون له الحق في

السفر خارج السلطنة بشرط أن يكون ذلك لمدة لا تزيد على ستين يوماً خلال السنة الواحدة.

يمكن أن لا تمنح الحكومة العمانية الزوج الجنسية العمانية حتى بعد تحقق تلك الشروط.

لا يمكن في القانون العماني للزوجة العُمانية أن تكفل زوجها لتسهيل حصوله على الإقامة في البلاد.

لا تسمح الحكومة للزوج بالإقامة في سلطنة عمان إلا في حالة حصوله على عقد عمل.

وفي جميع الأحوال، لا يعني هذا أن توافق الحكومة على الزواج بل قد يتعرض الزوج إلى الإدانة والسجن في حالة أقامته مع زوجته دون الحصول على موافقة الزواج من وزارة الداخلية.

ترتبط إقامة الأبناء في القانون العماني بإقامة الأب، ويُلزم القانون الأطفال بمغادرة الأراضي العُمانية عند إلغاء إقامة الأب.

تفاصيل أبناء الزوجة العمانية من وافد

ينص قانون تنظيم الجنسية على شروط لمنح الجنسية للأبناء من المواطنة العمانية نتيجة زواجها من أجنبي وهي كالتالي:

ينبغي أن تكون الأم أرملة أو مطلقة، أو تم هجرها من الزوج لمدة لا تقل عن 10 سنوات، حتى يحق لها بنص القانون طلب التجنيس لأبنائها، وينبغي لها أن تثبت ذلك بحكم قضائي، حيث إنها توافرت لهم شروط التجنيس.

يشترط لمنح الجنسية للأبناء أن يكون الطفل قد أقام لمدة لا تقل عن عشر سنوات متصلة في السلطنة قبل التقدم بطلب الجنسية.

ينبغي كذلك أن يكون الزواج للوالدين قد تم بموجب الحصول على موافقة الحكومة قبل الزواج.

لا يحق للأم في القانون العماني أن تكفل أولادها إلا في حالتي تمت إجراءات الطلاق أو في حالة الترمل وذلك بشرط أن تكون أعمار الأبناء دون الـثمانية عشر سنة.

ينبغي تجديد الإقامة لجميع الأبناء كل سنتين.

لا يحق للأبناء أن يقيموا في السلطنة بعد سن الثامنة عشر.

لا يحق كذلك للأبناء أن ينافسوا المواطنين العمانيين في بعثات الدراسة الجامعية.

لا يحق للأبناء التملك والميراث.

لا يتمتع الأبناء بأي حقوق سواء كانت مدنية أو سياسية.

كيفية الحصول على تصريح زواج عماني من مغربية

يمكنك التقديم على تصريح زواج عماني من مغربية وينبغي اتباع الخطوات لإجراءات زواج عماني من مغربية وتوفير المستندات المطلوبة:

جوزات السفر لأصحاب العلاقة الزوجية. مستندات تفيد بوجود إقامة لهم في الدولة. تقديم شهادة بالفحص الطبي توضح خلو طالبي الزواج من الأمراض وتبين مدى اللياقة الصحية للزواج. حصول الزوجة على شهادة عدم الممانعة من الزواج تستخرج من سفارة دولتها وتكون مصدقة من السفارة. حصول الزوجة على شهادة تبين حالتها الاجتماعية يكون موضحًا فيها إذا ما سبق لها الزواج او كانت أرملة أو مطلقة او عزباء.

ما هي خطوات الحصول علي تصاريح زواج من خارج سلطنة عمان؟

يمكن لكل راغب في الزواج من خارج سلطنة عمان أن يحصل على تصريح زواج من وزارة الداخلية بمنتهى السهولة وذلك باتباع الخطوات التالية:

يدخل الطالب أو من ينوب عنه علي موقع وزارة الداخلية العماني. ينبغي الضغط على زر خدمات الموجود في شريط المهام.

اختر تصاريح الزواج من الخارج. أدخل رقم السجل والرقم المدني وذلك لإتمام عملية الحصول علي تصريح الزواج من الخارج. اضغط على كلمة بحث ثم اتبع الخطوات التي يوجهك الموقع إليها. هذا المقال عن: عقد الزواج بدون تصريح في سلطنة عمان.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح زواج من وزارة الداخلية ينبغي تقديم بعض الأوراق والمستندات التي يتطلبها الحصول على تصريح زواج من الخارج للمواطنين العمانيين وهي كالتالي:

شهادة بإثبات حالة مقدم الطلب المادية وجهة العمل التي يعمل فيها مقدم الطلب.

صورة وأصل شهادة الطلاق أو الوفاة وذلك في حالة الزواج من قبل.

استمارة طلب الزواج بعد توقيعها من مقدم الطلب.

صورة جواز السفر لطرفي عقد الزواج (العماني/الأجنبي) وكذلك البطاقة الشخصية.

صورة واحدة ملونة للطرفين.

إثبات الحالة الصحية لمقدم الطلب.

إذا كان مقدم الطلب يدرس في الخارج يقدم ما يثبت الدراسة خارج السلطنة من أصل وصور الشهادات الدراسية.

الالتزام بالشروط الجديدة يهدف إلى تحقيق التوازن وحماية حقوق الأطراف المعنية. يُنصح الراغبون في الزواج بالاطلاع على القانون واستيفاء المتطلبات لضمان سير الإجراءات بسلاسة.