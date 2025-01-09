لا تفوّت أقوى عروض لولو هايبر ماركت عمان: خصومات هائلة على الأغذية والسلع الأساسية حتى 11 يناير

أطلقت لولو هايبر ماركت عمان عروضًا مذهلة على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والسلع الأساسية، مع تخفيضات تنافسية تلبي احتياجات جميع العملاء. تستمر العروض حتى 11 يناير، ما يجعلها فرصة مثالية للتسوق والتوفير.

كتب محمد سعد – وفرت أسواق لولو هايبر ماركت الشهيرة مجلة العروض الخاصة بها تحت عنوان “السعادة الحصرية” داخل عمان على تشكيلة مختلفة من أنواع السلع الغذائية الأساسية وكذلك منتجات العناية بالبشرة وبعض أنواع المفروشات وغيرها، حيث تستمر تلك العروض حتى الحادي عشر من شهر يناير لعام 2025، وسوف نوضح لكم افضل الخصومات الاخيرة بأسواق لولو عغقرت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عروض لولو ماركت على المنتجات الغذائية المختلفة

توجد داخل مجلة عروض لولو ماركت بعمان بعض التخفيضات المميزة على أنواع السلع الغذائية المختلفة والتي جاءت كالتالي :

يبلغ سعر قشطة معقمة لونا ذات وزن 155 جرام عدد 5 علب والذي يتوفر بحوالي 1.590 ريال عماني بدلًا من 1.840 ريال عماني، أي يبلغ قيمة الخصم ما يقارب حوالي 0.250 ريال عماني.

هناك خصم على سعر زيتون أخضر سادة هوتيسا عدد 3*200 جرام والذي يتوفر بحوالي 1.990 ريال عماني بدلًا من 2.350 ريال عماني، أي يبلغ قيمة الخصم ما يقارب حوالي 0.360 ريال عماني.

يبلغ سعر صنوايت أرز كالروز ذات وزن 2 كيلو والذي يتوفر بحوالي 1.390 ريال عماني بدلًا من 1.625 ريال عماني، أي يبلغ قيمة الخصم ما يقارب حوالي 0.235 ريال عماني.

عروض لولو ماركت عمان على منتجات العناية المختلفة

بينما يتوفر بعض التخفيضات على منتجات العناية بأسواق لولو عمان وهي كالآتي:

هناك عرض على سعر جل استحمام فريندز ذات وزن 750 مل والذي يتوفر بحوالي 1.190 ريال عماني بدلًا من 1.850 ريال عماني، أي يبلغ قيمة الخصم ما يقارب حوالي 0.660 ريال عماني.

بينما يوجد خصم على سعر فرشاة أسنان فومي عدد 2 قطعة والذي يتوفر بحوالي 0.490 ريال عماني بدلًا من 0.975 ريال عماني، أي يبلغ قيمة الخصم ما يقارب حوالي 0.485 ريال عماني.

عرض على سعر غسول اليدين لولو 4 لتر والذي يتوفر بحوالي 1.490 ريال عماني بدلًا من 1.735 ريال عماني، أي يبلغ قيمة الخصم ما يقارب حوالي 0.245 ريال عماني.

كانت تلك هي أهم عروض لولو هايبر ماركت داخل عمان على منتجات العناية الشخصية المختلفة وأساسيات الطبخ ومنتجات البقالة والمستمرة حتى الحادي عشر من شهر يناير.

استغل هذه الفرصة الذهبية للتسوق من لولو هايبر ماركت عمان قبل انتهاء العروض في 11 يناير، واحصل على أفضل الأسعار على السلع التي تحتاجها.