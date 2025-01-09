مواصفات وأسعار نيسان إكس تريل 2025 في قطر: كل ما تحتاج معرفته

أعلنت شركة نيسان عن سيارتها الجديدة نيسان إكس تريل في قطر، التي تأتي بتصميم أنيق وتقنيات حديثة تناسب جميع الطرقات. تتميز السيارة بمواصفات عالية وأداء قوي يجعلها خيارًا مفضلًا لمحبي السيارات العائلية والرياضية. تعرف على الأسعار والمميزات التي تقدمها هذه السيارة المميزة.

كتب محمد سعد – تعد سيارة نيسان إكس تريل 2023 من أشهر الطرازات المطروحة في السوق القطري، حيث استطاعت جذب شريحة كبيرة من المستهلكين وخاصة الشباب بسبب تصميمها الخارجي الجريء وأدائها القوي . ظاظقخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

أسعارسيارة نيسان اكس تريل 2023 في دولة قطر:

تتوفر سيارة نيسان اكس تريل 2023 في دولة قطر بسعر يبدأ من 82 ألف ريال قطري.

مواصفات سيارة نيسان اكس تريل 2023 في دولة قطر:

ودعمت سيارة نيسان إكس تريل 2023 بمحرك مكون من 4 سلندرات وبسعة وصلت إلى 2500 سي سي، وينتج المحرك قوة قدرها 188 حصان، وعزم دوران يقدر بنحو 244 نيوتن/متر.

وتعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي للعجلات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في غضون 10 ثواني.

وتستهلك السيارة نحو 6،4 لترات من الوقود عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كم/ساعة.

وتضم السيارة باقة متنوعة من أنظمة الأمان لضمان سلامة السائق والركاب أثناء القيادة ومنها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وإنذار لمنع السرقة، وقفل تلقائي للأبواب، وأنظمة مساعدة الفرامل.

بالإضافة إلى نظام المساعدة على صعود المرتفعات، وإمكانية تثبيت مقاعد الأطفال، ونظام التحكم في ثبات السيارة، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وقفل مركزي للأبواب.

وزودت السيارة بالعديد من الكماليات والتجهيزات أبرزها فتحة سقف كهربائية، مقاعد من القماش، مقود كهربائي، مقابض أبواب من الكروم، ومصابيح أمامية هالوجين، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وبلوتوث، ومكيف يدوي.

نيسان إكس تريل تجمع بين الأداء الفائق والتصميم العصري لتناسب احتياجات السائقين في قطر. اكتشف الأسعار ومزيدًا من التفاصيل لدى أقرب وكيل لنيسان.