Oppo A3x: أقوى هاتف مقاوم للصدمات لعام 2025 – مواصفات وسعر في قطر

كشفت أوبو عن هاتفها الجديد Oppo A3x، الذي يعد من أقوى الهواتف المقاومة للصدمات لعام 2025. يتميز الهاتف بتصميم متين وتقنيات حديثة تجعله الخيار الأمثل لعشاق الهواتف التي تتحمل الاستخدام القاسي. تعرف على مواصفاته المميزة وسعره في السوق القطري.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة أوبو عن إطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد Oppo A3x، الذي يعد نسخة محدثة من Oppo A3، مع بعض التحسينات البسيطة، و يتشارك الهاتف مع Oppo A3 في التصميم العصري والمصنوع من مواد عالية الجودة، ويتميز بكونه مقاوم للصدمات ورش الماء، و يتمتع الهاتف بنفس المعالج Snapdragon 6s Gen1 (الجيل الرابع) وبطارية قوية سعة 5100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، ولكن مع كاميرا خلفية أقل قوة تصل إلى 8 ميجابكسل ولنتعرف على كل مواصفات وسعر هاتف Oppo A3x من خلال هذا المقال صشيوس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف Oppo A3x

جاءت مواصفات هاتف Oppo A3x كما تعودنا من شركة Oppo بمواصفات جيدة تناسب فئة الهاتف الاقتصادية كما يلي:

تم تصنيع الإطار الجانبي والظهر من البلاستيك، بينما الواجهة الأمامية مصنوعة من الزجاج.

يوجد لونين من الهاتف، اللون الأزرق واللون الأحمر.

الأبعاد الخاصة بالهاتف: 165.8 مم للطول، 76.1 مم للعرض، 7.7 مم للسمك والوزن 186 جرام.

يتميز Oppo A3x بشاشة IPS LCD بحجم 6.67 بوصة ودقة 720 × 1604 بكسل، وكثافة بيكسلات 264 بكسل لكل بوصة، مع أبعاد عرض 20:9 وتغطية للشاشة بنسبة 85% من الواجهة الأمامية.

تدعم الشاشة معدل تحديث 90 هرتز، ويصل السطوع إلى 1000 نتس.

نظام التشغيل هو Android 14 مع واجهة ColorOS 14.

المعالج: Snapdragon 6s Gen1، مع تكنولوجيا تصنيع 6 نانومتر ومعالج ثماني النواة ولذلك هو من الهواتف القوية في فئتها.

الذاكرة الداخلية بثلاثة إصدارات هي 64/128/256 جيجابايت.

أما الذاكرة العشوائية فهي 4/6/8 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية تتكون من كاميرا الرئيسية بدقة 8 ميجابكسل مع دعم للتركيز التلقائي وكاميرا مساعدة.

الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 5 ميجابكسل.

يدعم الهاتف تصوير الفيديو بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، كما يدعم HD بدقة 720 بكسل بنفس معدل الإطارات.

يدعم الواي فاي، البلوتوث، واي فاي مباشر، نقطة الاتصال، ونظام تحديد المواقع GPS.

البطارية تأتي بسعة 5100 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، ويأتي الشاحن مرفق مع الجهاز.

سعرهاتف Oppo A3x

السعر في قطر: 455 ريال

إذا كنت تبحث عن هاتف قوي يتحمل الظروف القاسية، فإن Oppo A3x هو الخيار المثالي. متوفر الآن في قطر بمواصفات رائعة وسعر تنافسي يناسب الجميع.