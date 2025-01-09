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المركز الوطني يعالج 5800 بلاغ بيئي في 2024: جهود متواصلة للحفاظ على البيئة

المركز الوطني يعالج 5800 بلاغ بيئي في 2024: جهود متواصلة للحفاظ على البيئة
المركز الوطني يعالج 5800 بلاغ بيئي في 2024: جهود متواصلة للحفاظ على البيئة
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

كشف المركز الوطني عن استجابته لأكثر من 5800 بلاغ بيئي خلال عام 2024، مما يعكس التزامه بمراقبة الأنشطة البيئية ومعالجة المخالفات. تشمل هذه الجهود تعزيز الاستدامة البيئية وضمان سلامة الموارد الطبيعية في المملكة.

كتب محمد سعد – استجاب المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال عام 2024 لـ 5800 شكوى تتعلق بالتأثيرات السلبية على جودة الهواء والماء والتربة في المناطق الحضرية.

وأفاد التقرير السنوي للمركز أن الشكاوى المتعلقة بتلوث الضوضاء بلغت 1462 شكوى، فيما سُجلت 1147 شكوى بشأن الانبعاثات الدخانية الناجمة عن أنشطة ذات تأثيرات بيئية.

وقد تعامل مفتشو المركز مع الشكاوى المركزة حول ظهور الروائح الكريهة نتيجة الاستخدام غير السليم للصرف الصحي أو المكبات غير المخصصة، حيث تشكل هذه الشكاوى حوالي 1130 من إجمالي الشكاوى المقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى المركز حوالي 515 شكوى حول انبعاثات الأغبرة و368 شكوى بشأن التلوث الكيميائي و332 شكوى تتعلق بالتلوث بالزيوت.

وأكد التقرير أن المفتشين نجحوا في معالجة كافة الشكاوى البيئية وفقاً للوائح والأنظمة المعتمدة، مع التأكيد على التعامل مع الآثار السلبية الناجمة عن هذه الشكاوى.

وتوزعت الشكاوى جغرافياً على نطاق واسع داخل المملكة، حيث سجلت المنطقة الشرقية 26% من الإجمالي، وكان لمنطقة الرياض نفس النسبة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ16%، والمنطقة الجنوبية بـ14%، في حين سجلت منطقة نجران أقل نسبة بـ3%.

يستمر المركز الوطني في دوره المحوري لحماية البيئة، مشددًا على أهمية دور الأفراد في التبليغ عن أي مخالفات تضر بالنظام البيئي لضمان بيئة نظيفة ومستدامة للأجيال القادمة.

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