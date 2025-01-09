المركز الوطني يعالج 5800 بلاغ بيئي في 2024: جهود متواصلة للحفاظ على البيئة

وأفاد التقرير السنوي للمركز أن الشكاوى المتعلقة بتلوث الضوضاء بلغت 1462 شكوى، فيما سُجلت 1147 شكوى بشأن الانبعاثات الدخانية الناجمة عن أنشطة ذات تأثيرات بيئية.

وقد تعامل مفتشو المركز مع الشكاوى المركزة حول ظهور الروائح الكريهة نتيجة الاستخدام غير السليم للصرف الصحي أو المكبات غير المخصصة، حيث تشكل هذه الشكاوى حوالي 1130 من إجمالي الشكاوى المقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى المركز حوالي 515 شكوى حول انبعاثات الأغبرة و368 شكوى بشأن التلوث الكيميائي و332 شكوى تتعلق بالتلوث بالزيوت.

وأكد التقرير أن المفتشين نجحوا في معالجة كافة الشكاوى البيئية وفقاً للوائح والأنظمة المعتمدة، مع التأكيد على التعامل مع الآثار السلبية الناجمة عن هذه الشكاوى.

وتوزعت الشكاوى جغرافياً على نطاق واسع داخل المملكة، حيث سجلت المنطقة الشرقية 26% من الإجمالي، وكان لمنطقة الرياض نفس النسبة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ16%، والمنطقة الجنوبية بـ14%، في حين سجلت منطقة نجران أقل نسبة بـ3%.