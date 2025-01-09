افتتاح مهرجان الأسماك والتراث بالقحمة ضمن فعاليات موسم عسير الشتوي

تخلل المهرجان عروضاً للفولكلور والأهازيج الشعبية، إلى جانب معارض للأسر المنتجة والحرفيين، وكذلك الحرف والتقاليد البحرية، الصيد، بالإضافة إلى مشاركة جهات حكومية وإبراز مشروع نمو القحمة الاقتصادي. كما شملت الفعاليات أنشطة فنية وثقافية متنوعة ومسابقات تحفيزية وجوائز قيمة.
وأشار المهندس “أحمد أبوعابد”، رئيس بلدية الساحل، إلى أن الهدف من تنظيم مهرجان الأسماك بالقحمة ضمن فعاليات موسم ساحل عسير الشتوي يرمي إلى دعم البحارة والصيادين في المركز، الذي يُعتبر من أبرز المراكز الاقتصادية والتاريخية في عسير.
وأضاف أن الفعالية، التي تستمر لثلاثة أيام، تنظم بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وتهدف إلى تعزيز تجارة الأسماك والتراث البحري والثقافي الفريد للمنطقة.
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