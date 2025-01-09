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افتتاح مهرجان الأسماك والتراث بالقحمة ضمن فعاليات موسم عسير الشتوي

افتتاح مهرجان الأسماك والتراث بالقحمة ضمن فعاليات موسم عسير الشتوي
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

شهدت منطقة القحمة انطلاق مهرجان الأسماك والتراث ضمن فعاليات موسم عسير الشتوي، حيث يجمع المهرجان بين التراث البحري والمأكولات البحرية المميزة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تعكس تاريخ المنطقة وتراثها الغني.

كتب محمد سعد – افتُتح مهرجان الأسماك والتراث في مركز القحمة على ضفاف بحر ساحل عسير ضمن أنشطة موسم عسير الشتوي، مُميزاً كأول فعالية من نوعها تُخصص للأسماك في المنطقة.

افتتاح مهرجان الأسماك والتراث بالقحمة ضمن فعاليات موسم عسير الشتوي

تخلل المهرجان عروضاً للفولكلور والأهازيج الشعبية، إلى جانب معارض للأسر المنتجة والحرفيين، وكذلك الحرف والتقاليد البحرية، الصيد، بالإضافة إلى مشاركة جهات حكومية وإبراز مشروع نمو القحمة الاقتصادي. كما شملت الفعاليات أنشطة فنية وثقافية متنوعة ومسابقات تحفيزية وجوائز قيمة.

وأشار المهندس “أحمد أبوعابد”، رئيس بلدية الساحل، إلى أن الهدف من تنظيم مهرجان الأسماك بالقحمة ضمن فعاليات موسم ساحل عسير الشتوي يرمي إلى دعم البحارة والصيادين في المركز، الذي يُعتبر من أبرز المراكز الاقتصادية والتاريخية في عسير.

وأضاف أن الفعالية، التي تستمر لثلاثة أيام، تنظم بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وتهدف إلى تعزيز تجارة الأسماك والتراث البحري والثقافي الفريد للمنطقة.

يعد مهرجان الأسماك والتراث بالقحمة فرصة مثالية للاستمتاع بالأجواء الشتوية واكتشاف التراث البحري والثقافي للمنطقة. لا تفوّتوا زيارة المهرجان ضمن موسم عسير الشتوي.

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التراث البحري
السياحة في السعودية.
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