الرياض تتجه نحو تطوير عمراني متقدم بمخططات سكنية حديثة

اعتمدت الأمانة خلال هذا العام تسعة عشر مخططًا سكنيًا جديدًا تبلغ مساحتها الإجمالية قرابة ثلاثة عشر مليونًا وخمسمئة واثنين وعشرين ألفًا وأربعمئة وثمانية وسبعين مترًا مربعًا، مما وفر أكثر من سبعة عشر ألف وحدة سكنية متنوعة.

تنوعت الوحدات السكنية بين أربعة عشر ألفًا وثمانمئة وسبع وتسعين وحدة للفلل، وألفين وأربعمئة وستين وحدة داخل العمائر السكنية، ما يعكس حرص الأمانة على تلبية احتياجات الفئات المختلفة بخيارات متعددة وملائمة ضمن بيئة سكنية مستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة.

وفي ذات السياق، أصدرت الأمانة ثمانية عشر ألفًا ومئتين وثمانية وأربعين رخصة بناء خلال عام 2024، شملت خمسة عشر ألفًا وثلاثمئة وست وأربعين رخصة سكنية إلى جانب التراخيص التجارية والصناعية والحكومية، مما يعزز من وتيرة التطوير العمراني ودور القطاع الخاص في دعم التنمية.

أما في مجال تحسين استغلال الأراضي، فقد ركزت الأمانة على تنفيذ عمليات دمج وتجزئة الأراضي، حيث ارتفع عدد قطع الأراضي من ستة آلاف وتسعمئة وتسع إلى تسعة آلاف وست وخمسين قطعة، مما يساهم في توسيع نطاق المشروعات العقارية لتلبية الطلب المتزايد.

يُشار إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الأمانة بتطوير المدينة ودعم رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز جودة الحياة، تطوير البنية التحتية، وتحفيز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.