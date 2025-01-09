رياضة

“إنجازاتك سنترة”: البليهي يرد بقوة على انتقادات نجم النصر السابق

“إنجازاتك سنترة”: البليهي يرد بقوة على انتقادات نجم النصر السابق
"إنجازاتك سنترة": البليهي يرد بقوة على انتقادات نجم النصر السابق
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

أثار مدافع الهلال علي البليهي جدلًا واسعًا بعد رده الحاد على انتقادات وجهها إليه نجم النصر السابق، حيث وصف إنجازاته بعبارة “إنجازاتك سنترة”. التصريحات أشعلت التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط انقسام الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا الرد القوي.

كتب محمد سعد – تفاعل مدافع الهلال، علي البليهي، وشقيقه بشكل غاضب مع تصريحات أسطورة نادي النصر فهد الهريفي، التي انتقد فيها أداء اللاعب مع نادي الهلال والمنتخب السعودي.

"إنجازاتك سنترة": البليهي يرد بقوة على انتقادات نجم النصر السابق

تعرض البليهي لانتقادات لاذعة من جماهير الهلال وبعض اللاعبين السابقين، بسبب تراجع مستواه وأخطائه الدفاعية التي كلفت الفريق والمنتخب استقبال أهداف حاسمة.

وزادت حدة الانتقادات بعد خسارة الهلال في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، مما دفع الهريفي إلى المطالبة باستبعاد علي البليهي، محمد كنو، وعبدالله الحمدان من المنتخب وكذلك من الهلال مع منح الفرصة لوجوه جديدة.

هذه التصريحات أثارت رد فعل البليهي وشقيقه، حيث تلقى اللاعب سؤالاً من أحد المشجعين عبر “سناب شات”، قائلاً: “سمعت إيش قال الهريفي؟” ليرد البليهي باختصار: “مين الهريفي؟ لا أعرفه”.

وفي خطوة جريئة، نشر شقيق البليهي مقطع فيديو لإعلامي يتحدث عن إنجازات فهد الهريفي، وعلق شقيق البليهي عليه بسخرية: “إنجازاته سنترة في كأس العالم، ويتحدث عن البليهي!”.

جدير بالذكر أن ردود الفعل الجماهيرية انقسمت حول البليهي، حيث دافع البعض عنه وأعلنوا دعمهم له رغم تراجع مستواه، بينما طالبت فئة أخرى إدارة الهلال بالاعتماد على المدافع حسان تمبكتي كبديل في المباريات القادمة.

تصريحات البليهي تكشف عن حدة التنافس بين نجوم كرة القدم في السعودية، مما يضيف إثارة إلى المشهد الرياضي. الأيام القادمة قد تحمل ردود فعل إضافية تزيد من حماس الجماهير.

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