“بالله هذا إعلامي؟” الحناكي يرد بقوة على إساءة اتحادي للهلال

أثار الإعلامي عبدالكريم الحناكي الجدل برده الحاد على أحد الإعلاميين المنتسبين لنادي الاتحاد بعد تصريحات مسيئة تجاه نادي الهلال. جاءت كلمات الحناكي معبرة عن استيائه، حيث تساءل: “بالله هذا إعلامي؟”، مما أشعل النقاشات بين جماهير الناديين على منصات التواصل الاجتماعي.

كتب محمد سعد – انتقد الناقد الرياضي صالح الحناكي تعليق أحد الإعلاميين الرياضيين بعد فوز فريق الاتحاد على الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2. ونشر الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، المعروف بميوله الاتحادية، تغريدة أثارت الجدل عبر حسابه على منصة “إكس”، قال فيها: “الليلة ليست فرحة اتحادية فقط، بل فرحة وطن وشعب”. هذه التغريدة أثارت استياء الحناكي، حيث رد عليها بغضب قائلاً: “بالله هذا إعلامي؟ خليك مع مي حلمي والأندية المصرية، لا تغرد على الهلال”. وتابع الحناكي: “تخيل تغريدته لو كتبها إعلامي هلالي أو أهلاوي، ماذا سيكون رد جستنيه؟ أليس بالبكاء والاتهام بالعنصرية والصياح؟ اعقل يا ياجدو، فمقاطع الأرشيف لا ترحم عندما كنت تبكي من خسائركم ضد الهلال”.

جدير بالذكر أن الاتحاد لم يكتفِ بالتأهل إلى الدور نصف النهائي، بل تمكن من إيقاف سلسلة انتصارات الهلال المتتالية التي امتدت لثماني مباريات.

التوتر بين الإعلاميين يضيف المزيد من الحماس إلى المنافسة بين الأندية السعودية. تصريحات الحناكي تفتح بابًا جديدًا للنقاش حول دور الإعلام الرياضي وأهميته في تعزيز الروح الرياضية.